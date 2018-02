Messi no tiene quien le escriba Messi, tras marcar el 3-1 anoche, el segundo tanto de su cuenta personal. :: enric fontcuberta. efe Recital del argentino en la goleada del Barça al Girona, con un 'hat trick' de Luis Suárez, doblete del rosarino y otro gol de Coutinho JESÚS BALLESTEROS Domingo, 25 febrero 2018, 00:18

Serrat le cantó a aquella mítica delantera de las cinco copas con Kubala, César, Basora, Moreno y Manchón. Alberti llegó a escribirle una oda al húngaro Platko. ¿Y Messi? Messi espera tener quien le escriba. Quien recoja su historia en el pasado y presente de este Barça que no se entiende sin el astro argentino. Para celebrar títulos y también para resolver partidos, a priori, intrascendentes, que se terminan atragantando.

6 BARCELONA 1 GIRONA Barcelona Ter Stegen; Semedo, Piqué (Vermaelen, min.63), Umtiti, Jordi Alba; Busquets (Paulinho, min.69), Rakitic (Sergi Roberto, min.77), Coutinho; Dembélé, Messi y Suárez. Girona Bono; Maffeo, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Aday (Planas, min.46); Borja García (Aleix García, min.63), Pere Pons, Granell; Portu (Douglas Luiz, min.70) y 'Choco' Lozano. Goles 0-1, min.3: Portu. 1-1, min.5: Luis Suárez. 2-1, min.30: Messi. 3-1, min.36: Messi. 4-1, min.44: Luis Suárez. 5-1, min.66: Coutinho. 6-1, min.76: Luis Suárez. Árbitro Alberola Rojas (castellano-manchego). Amarilla a Juanpe y Jordi Alba. Campo 85.417 espectadores en el Camp Nou.

Pues fue el argentino principio y fin de la goleada del Barcelona al Girona. Derrotó el Barcelona al Girona, de forma cómoda, casi aplastante en su primera presencia en el Camp Nou en una noche de estrenos. La goleada se fraguó en el primer tiempo pese al primer zapatazo visitante, casi de estraperlo, casi sin avisar de los gerundenses. Se consolida el equipo de Valverde en el liderato y no deja ilusión posible a los que le persiguen ávidos de que el Barça se atreva a bajar el pistón para darle emoción a la Liga.

Messi se mostró insultantemente participativo, pero también aparecieron Luis Suárez y el resto del elenco de la constelación azulgrana. Dembélé, que volvía al once inicial, mejoró con el paso de los minutos, mientras que Suárez y Coutinho mostraron su capacidad para ser parte de la abultada goleada. El ariete charrúa sigue empeñado en revertir el pésimo inicio liguero, mientras que el brasileño muestra en cada partido que no es un convidado de piedra en la fiesta de Messi.

Quizás no midió el Girona el alcance de sus hechos. Despertó a la bestia y se encontró con una avalancha de fútbol y goles que dejó en anécdota su apuesta futbolística en el Camp Nou. Su gol, a los 125 segundos en su estreno ante el Barça en el coliseo culé, habría sido digno inicio de una bonita historia de superación. Portu aprovechó el gravísimo error de Busquets y la desidia de Umtiti.

Tarro de las esencias

Pero Messi había fichado, estado dispuesto a darle un toque de atención a aquellos que insisten en compararle con cualquier otro jugador que pise el verde. El astro argentino no resiste comparación. Necesitó apenas unos segundos para igualar el choque. Abrió el tarro de las esencias y dejó a Luis Suárez solo para que volviese a marcar. Sería el principio del fin para los de Machín. El argentino no solo marcaría el segundo, sino que volvería a liarla minutos más tarde, dejando en evidencia a la barrera del rival. Va Messi algunos pasos por delante del rival y le hizo la de Ronaldinho a los defensores del Girona. El golazo de falta no sería el último de los trucos de Messi antes de que el colegiado mandara a los equipos al vestuario. Volvió a hacer la del arquitecto que marca la línea perfecta para que, pasando por Coutinho, Luis Suárez celebrara su doblete.

El Girona se encontró con un hachazo definitivo en forma de goleada. Coutinho aprovechaba una jugada magistral del Barça para poner la manita, mientras que Luis Suárez cerraría la noche con un 'hat trick' que confirmaba la regeneración del charrúa en este curso. El uruguayo marcaba su tercer gol tras grandísima jugada de Dembélé que fue de menos a más y que terminó siento parte de la fiesta azulgrana. Ter Stegen tuvo, incluso, que evitar goles claros a los suyos antes de que se cerrarse la media docena de los azulgrana.