Jornada 7 «Los hechos de hoy han marcado el partido, ha sido extraño» Sergio Busquets. / Efe Los jugadores de ambos equipos reconocen que todo lo que supuso el 1 de octubre ha condicionado el Barça-Las Palmas JESÚS BALLESTEROS Domingo, 1 octubre 2017, 19:54

Todo fue salpicado por lo ocurrido en Cataluña en este 1 de octubre que quedará grabado en cada una de nuestras retinas. El fútbol no escapó del sinsentido y el partido del Barcelona ante Las Palmas se jugó a puerta cerrada después de que ni la Liga ni la Federación aceptaran la petición del Barça de suspenderlo. Al final, se jugó a puerta cerrada, algo que perjudicó a los propios jugadores locales. "Ha sido muy extraño, no es lo habitual. Los hechos de hoy han marcado el partido, no gusta nada. Nosotros estábamos al tanto de lo que sucedida, no jugar nos perjudicaba mucho. Era un día excepcional, se ha decidido que fuese así. Creo que todo afecta y todo pasa antes del partido y estábamos pendientes a otras cosas", explicaba el auto del primer gol, Sergio Busquets. En este sentido, se expresó el jugador de Las Palmas, Ximo Navarro. «Ha sido bastante raro. Ninguno de nosotros lo había vivido, pero ya está. Nos hemos aprovechado un poco en la primera parte, donde hicimos una muy buena primera parte».

El Barça buscó suspender el choque, pero al final optó por cerrar la puerta a las aficiones. «Lamentamos mucho lo que ha ocurrido, queríamos anular el partido, pero no es normal. Es un partido excepcional. Estamos muy preocupados por la situación y estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido. Hemos querido suspenderlo y ante la negativa de la Liga y la perdida de seis puntos hemos decidido jugar el partido. No se hace por seguridad la puerta cerrada, sino por las medidas excepcionales. La seguridad estaba garantizada, jugamos a puerta cerrada para mostrar nuestra disconformidad. Los socios deben valorar lo que hemos hecho. Hablaremos de todo lo que ha ocurrido hoy", explicaba el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu.

Piqué, emocionado

Después del partido Gerard Piqué, que había acudido por la mañana a votar, compareció ante los medios para explicarse y se emocionó. «La junta ha intentado suspender el partido de todas formas. Bajaron al vestuario. Hubo muchos argumentos a favor y en contra. Las Palmas querían jugar, el club tomó esa decisión, estaban los puntos... Ha sido muy difícil jugar. Ha sido mi peor experiencia como profesional. Las imagénes que se han visto en Catalunya son lamentables, los vio todo el mundo. El fútbol era lo menos importante de hoy. Solo quería acabar el partido. No me creía lo que veía en las imágenes. Entiendo que haya aficionados que no les ha gustado que se jugara. No creo que el lema de mes que un club caiga por esto. Cuando se vota, se vota. Se puede votar sí, no o en blanco. Aquí durante el franquismo no se podía votar. Hay que defender la ley», explicó.

Además, dejó la puerta abierta a una renuncia a la selección si en la Federación Española consideran que es un problema. «Si el míster o alguien de la selección creen que soy un problema, doy un paso al lado y dejo la selección antes del 2018. Los catalanes no somos los malos, simplemente queremos votar. Ir a la selección no es una competición de patriotismo. El que va a la selección no es el más patriota, hay muchos que se han nacionalizado y están jugando», recordó antes de afirmar que estamos en manos de un presidente del gobierno que tiene el nivel que tiene, no sabe ni hablar inglés».