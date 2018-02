Bundesliga Lewandowski: «No me interesan los rumores sobre el Real Madrid» Robert Lewandowski, en un partido con el Bayern. / Reuters El líder de la tabla de goleadores de la Bundesliga tiene contrato con el Bayern Múnich hasta 2021 EFE Berlín (Alemania) Jueves, 8 febrero 2018, 15:43

El delantero polaco, Robert Lewandowski, dijo hoy que no le interesan los rumores que lo asocian al Real Madrid y recordó que los mismos se repiten temporada tras temporada desde hace varios años.

"No me interesan los rumores. No quiero decir nada más al respecto porque todos los años es lo mismo", ha dicho el delantero polaco en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves después del entrenamiento del equipo bávaro.

Lewandowski, dijo además que sus asesores no han tenido contacto con el Real Madrid.

El líder de la tabla de goleadores de la Bundesliga tiene contrato con el Bayern Múnich hasta 2021. Lewandowski ha marcado en esta temporada 18 goles en la Bundesliga y su meta es llegar a los 30 tantos.

Su perseguidor más cercano en la tabla de goleadores, tras la marcha al Arsenal de Pierre Emerick Aubameyang, es Alfred Finnbogasson, del Augsburgo, que tiene 11 goles y que actualmente es baja por lesión.

Lewandowski ha marcado en los 10 partidos como local del Bayern en esta temporada y el sábado puede igualar un récord que actualmente ostenta Jupp Heynckes si marca en la Allianz Arena contra el Schalke.