Lerma denuncia un insulto racista del internacional español Iago Aspas en el Levante-Celta

Recién terminado el choque de ayer Levante-Celta en el Ciutat de Valencia (0-1), el colombiano Jefferson Lerma acusó a Iago Aspas de haberle dirigido un insulto racista. Concretamente, el centrocampista granota aseguró en beIN LaLiga que el delantero gallego del equipo celeste y de la selección española le había llamado «negro de mierda», por lo que pensaba en denunciarlo. «Ya que estoy aquí frente a las cámaras quiero hacer una denuncia. Estos actos de racismo no pueden existir. Aspas me ha dicho 'negro de mierda' y eso no puede pasar». Preguntado si se dirigió al árbitro (el catalán Álvarez Izquierdo) para relatarle lo sucedido, Lerma dijo que el colegiado le advirtió de que «lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo». «Les tocará revisar vídeos, pero él (Aspas) lo dice». El Levante no tardó en condenar la actitud del delantero de Moaña y publicó un tuit apoyando sin fisuras a su centrocampista, que en septiembre ya fue víctima de un suceso parecido con el madridista Dani Carvajal, aunque entonces él no escuchó las palabras que sí cazaron las cámaras.

Aspas negó los hechos: «Lo que se dice en el campo se queda ahí. Por ello, no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye», aseguró el delantero gallego a los medios oficiales del Celta.