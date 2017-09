Real Madrid Isco: «Quiero enseñarle al mundo lo que soy capaz de hacer» Isco, con Florentino Pérez, tras la firma del acuerdo. / Real Madrid «Quizá hubo un algún contacto con el Barcelona pero nunca les escuché», afirma el madridista tras ampliar su contrato hasta 2022 RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 15 septiembre 2017, 14:58

Isco Alarcón vive su mejor momento. Su rendimiento deportivo le hace sacar su mejor sonrisa. La lució durante el acto de renovación de su contrato con el Real Madrid hasta 2022, vestido de traje y acompañado de Emilio Butragueño, pese a que siempre recuerda que es « tímido, no me gusta mucho hablar en la prensa. Prefiero hacerlo en el campo». Ante los medios negó que hubiese temido por su continuidad como madridista. «Quizá hubo un algún contacto con el Barcelona pero nunca les escuché. Mi objetivo era triunfar en el equipo que más apostó por mi cuando estaba en el Málaga. Nuestras decisiones nos marcan el camino y la mía siempre estuvo ligada al Real Madrid y espero que sea por muchos años. Lo de la renovación ahora es algo anécdotico; pude hacerlo el año pasado pero estaba centrado en conseguir la Liga. Yo estaba decidido a que lo firmasemos a comienzos de esta temporada», afirmó antes de declararse «feliz y orgulloso de seguir representado al mejor equipo del mundo. Es difícil definir lo que siento por el Real Madrid, es el mejor club de la historia. Me ha hecho cumplir muchos sueños. Once títulos en cuatro años es una pasada», reconoció.

Lleva un 2017 de ensueño. Asentado en el once madridista -el miércoles sumó su quinto partido de Champions consecutivo después de ser MVP en la Supercopa de Europa- y también en el de la selección española, donde Julen Lopetegui le reclutó desde el inicio pese a no contar ( 57 minutos oficiales) en el Real Madrid. «Al principio de la pasada temporada que tuve una lesión de tobillo y eso me fastidió bastante. Julen confió en mí cuando casi no jugaba en el Madrid. Eso se lo tengo que agradecer», reconoció después de su exhibición ante Italia, con dos goles incluídos, precisamente en el Santiago Bernabéu. «He crecido como futbolista, he mejorado y quizá ahora tengo más gol y juego más cerca del área. Es muy importante Zizou que me ha puesto ahí. He tenido la paciencia de esperar cuando no tenía las oportunidades necesarias pero desde mi primer día aquí mi idea era triunfar en este club. Enseñarle al mundo de lo que soy capaz de hacer en los momentos importantes. Estoy orgulloso de la paciencia que he tenido. Nunca me he dejado ir, siempre he trabajado al máximo pero hay que saber estar ahí para aprovechar mi oportunidad», valoró.

Fijo desde la derrota en el Clásico

Beneficiado por las rotaciones de Zidane y las ausencias de la ‘BBC’, especialmente de Bale, se ha hecho fuerte en el once desde que fuera sacrificado en el ‘clásico’ del 29 de abril, la última derrota blanca. «Ha acertado con la posición, estoy un poquito más cerca del gol y de dar asistencias. Zizou me conoce bien y sabe sacar lo mejor de mí. Desde el primer día que llegó dijo que era importante, me ha mostrado su confianza desde el primer momento. Hay que saber esperar tu momento. He pasado momentos malos pero eso hace que saboree mejor los momentos bonitos, no me arrepiento de nada. Quizá dentro de poco esté otra vez sin jugar pero lo importante es el equipo y si ganamos todos mucho mejor», afirmó antes de elegir «la ‘décima’» como el momento quizá más feliz en su etapa en el club capitalino aunque no oculta que «ha salido todo redondo estos años». Eso sí, no aseguró que se vaya a retirar de blanco. «Nunca se sabe. El camino del fútbol es muy complicado y mi intención sí es estar muchos años y renovar más veces», aventuró.

El andaluz sabe que «tres Champions en cuatro años es prácticamente histórico» pero considera que el ciclo no se ha terminado. «Me quedo con el hambre del equipo por seguir conquistando títulos. Es verdad que tenemos una plantilla muy competitiva. Al final el míster solo puede poner once y el año pasado con las rotaciones el equipo está inconmensurable. No me siento titular pero sí muy importante para el equipo. Quiero consolidarme de titular y seguir ganando títulos con el Real Madrid que con el equipo que tenemos es muy probable. Lo importante es mantenerse, aquí están los mejores del mundo. Eso hace que no te relajes», advirtió negando que esté entre los mejores del mundo. «No creo que yo sea el más indicado para hablar de eso (si ahora mismo es el futbolista español más en forma).Ya sabemos cómo funciona el fútbol y la prensa. Haces dos partidos y eres el mejor. Luego haces uno malo te quieren vender del Madrid y no vales para la selección. Con el trabajo si das el máximo estarás ahí mucho tiempo», insiste un futbolista al que su afición idolatra por sus gestos técnicos. «Yo caigo bien, la gente siempre se ha portado muy bien conmigo», no oculta el malagueño sobre su particular relación con el Bernabéu. Allí seguirá jugando otras cinco campañas más.