La Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo por defraudar 14,7 millones

«Creo que es inocente», dice Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha comentado este martes que cree que Cristiano Ronaldo es inocente después de que la Fiscalía haya denunciado al futbolista, al que acusa de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma "consciente". Tebas ha manifestado que "hay que esperar para aclarar las cosas y saber qué sucede en realidad", porque, ha asegurado, "en este país tenemos la manía de que con una denuncia ya se cree que la persona, sea Cristiano Ronaldo o quien fuera, es culpable".

En el marco de la presentación del nuevo acuerdo entre LaLiga y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, "Juntos contra la piratería", iniciativa que pretende seguir luchando por la protección de derechos de propiedad intelectual en internet, Tebas no ha querido profundizar sobre la nueva situación legal del delantero luso. El máximo mandatario de LaLiga ha advertido que "no es el único caso" que conoce "de un futbolista al que denuncian y ya se le incrimina" por parte de la sociedad. "Yo creo que Cristiano Ronaldo es inocente, no debemos ser tan determinantes porque se le ha denunciado, hay que esperar para ver cómo terminan las cosas. No pienso criminalizar al jugador ni a nadie", concluyó el presidente de LaLiga.