Encuentran el antídoto contra el Atlético

El Chelsea, en Champions League, y el Girona, en Liga, parecen haber encontrado el antídoto para frenar al Atlético de Simeone. Antonio Conte, como hiciera Pablo Machín en el estreno liguero, plantó en el césped un 3-5-2 e hizo lo que se debe hacer en esos casos, que es no apelotonarse en su área, sino salir, ocupar espacios en el medio y ser superior con la pelota. Los ingleses, con tres centrales y dos laterales que más que pensar en defender su obligación era atacar y tener mentalidad de carrileros, maniataron al Atlético. «Los dos sistemas -del Chelsea y del Girona- nos presentaron dificultades», reconocía el técnico del Atlético tras el duelo.

Además, en el Atlético no hubo esta vez ni intensidad, ni solidaridad, ni presión, ni segundas jugadas, ni uno contra uno, ni seguridad defensiva, ni Griezmann... Moses y Marcos Alonso se ponían pegados a Filipe y Juanfran y el espacio entre los defensas y los centrocampistas favorecía para la aparición de Eden Hazard, que campó a sus anchas, y la de Álvaro Morata, que fue una pesadilla para Godín y Lucas, como hicieron Álex Granell y Cristhian Stuani en Girona. Los rojiblancos se mostraban incapaces de desactivar el sistema de Conte, que dio una lección táctica y futbolística en su estreno en el Metropolitano. El Atlético empezó con un 4-4-2, luego cambió al 4-1-4-1 hasta que con la entrada de Giménez copió la idea de Conte y pasó a jugar con tres centrales y dos carrileros, lo que equilibró un poco más como confesó Simeone: «En Girona lo corregimos bastante bien en la segunda parte y ante el Chelsea con la salida de Giménez lo equilibramos en todas las líneas».

Superado

Pero hasta ese momento, el Atlético fue superado. Los dos laterales del Chelsea taponaban a Juanfran y Filipe, que no participaron en el juego ofensivo y siempre tenían inferioridad en defensa. «Ellos tienen una forma de jugar peculiar. No es fácil jugar contra ellos. Cuando los estás defendiendo tienes que estar muy pendiente de su ataque. No es fácil. Tiene un sistema de jugar difícil de contrarrestar, físicamente es un equipo muy fuerte, tiene mucha calidad, te atacan bien...», detallaba Juanfran.

En ataque, los que están en las bandas -Carrasco, Koke e incluso Correa- no sabían si salir al central que subía la pelota o al carrilero y tampoco supieron buscar la espalda de Moses y Marcos, que vivían a placer en las inmediaciones de la zona defensiva de los rojiblancos que permitían que sus centrocampistas tuvieran mucho espacio y tiempo para pensar. En esa zona eran seis jugadores del Atlético -Saúl y Thomas no daban abasto para achicar balones- por tres del Chelsea que se encontraban siempre hasta que el balón llegaba a Hazard.

Un inventor de fútbol del que se benefició Morata. «Ellos suelen defenderse muy bien, como nosotros. Somos dos equipos con gran bloque defensivo, pero tenemos jugadores que marcan la diferencia, como Morata, Willian, Batshuayi, yo... Fue un partido difícil ante uno de los equipos más grandes de Europa», explicó el mediapunta belga. «Con tarjeta era difícil frenarle cuando se metía entre líneas», decía Thomas.

En el otro área, Griezmann se perdía entre los centrales ingleses y Correa intentaba hacer la guerra por su cuenta. «Han cambiado mucho desde que me fui y tienen una manera de jugar muy mecánica», explicó un Filipe Luis, que será baja en Leganés. «El Chelsea tiene un gran entrenador que trabaja mucho todos los detalles. Es un equipo muy completo. Cuando te enfrentas a un equipo así y te supera en algunos momentos del partido eso te hace mejorar también. Este partido nos va a ayudar a ser mejores en el futuro», abundó Juanfran, que lanzó una advertencia. «En los momentos complicados estoy convencido de que el equipo va a salir más fuerte. Ojalá la gente piense que no vamos a estar ahí, porque sí lo vamos a estar y cuando venimos desde atrás vamos más fuertes. Estoy convencido de que todos los partidos que nos quedan los vamos a ganar», dijo.