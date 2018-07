Cristiano tiene la puerta abierta Cristiano Ronaldo, en el aeropuerto de Moscú. / Reuters El Real Madrid asume la decisión del portugués, pero espera ofertas superiores a 100 millones, mientras la Juventus ya gana dinero con las especulaciones AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 4 julio 2018, 20:36

El futuro de Cristiano Ronaldo es una incógnita incluso para el propio futbolista, pero mientras el entorno del jugador asegura que ahora sí que está bastante más lejos que cerca de continuar en el Real Madrid, el club blanco ha comenzado a filtrar que está dispuesto a negociar la venta del portugués por, como mínimo, 150 millones de euros. La Juventus sólo pagaría 100, pero sueña con el ganador de cinco Balones de Oro, a quien abonaría 30 millones de euros limpios por temporada, pero en el nuevo pulso y, quizás definitivo, entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, la entidad italiana ya gana dinero con las especulaciones, al subir este miércoles sus acciones un 5,89% en Bolsa después de haber subido un 3,2% al cierre del mercado el martes.

«Cristiano está a un paso de la Juventus», tituló este miércoles en portada el diario deportivo 'Tuttosport' al referirse al «fichaje del siglo», aunque el generalista 'La Stampa', propiedad de la familia Agnelli, dueña del club turinés, prefiere ser más cauto: «Cristiano Ronaldo, ese sueño con la camiseta 'bianconera'». El Real Madrid también ha querido desmentir publicamente, durante dos días consecutivos, que no ha realizado ningún tipo de oferta por Neymar y por Mbappé, ni al PSG ni a los propios jugadores, alegando que todo es falso. Sin embargo, al igual que Florentino Pérez está obsesionado con fichar al crak brasileño, para la próxima temporada o la siguiente, los dirigentes de la Juventus desean ya al portugués que está harto en el Real Madrid. Dado que Cristiano parece no aguantar más, el Real Madrid ha abierto la puerta de salida al delantero luso de 33 años que ahora cobra 21 millones netos anuales y ve en Neymar a su nueva mina de oro.

Ya que Cristiano no se siente valorado en el Real Madrid y quería que se le renovase su contrato y se le aumentase su sueldo después de insistir en que el club se lo prometió y no ha cumplido, Florentino Pérez asume la decisión de su gran estrella, pero espera también movimientos de sus pretendientes para dejarle o no salir. Su cláusula de rescisión es de 1.000 millones de euros, pero en la práctica no tendría validez, y el presidente del Real Madrid tiene claro que si Cristiano desea marcharse tendrá que presentar primero una oferta real al club que, de momento, no ha llegado. Sí que se asegura que Cristiano ha recibido ya una oferta de la Juventus para fichar por el club de Turín, pero él solo no tiene la llave para despedirse del Madrid, salvo que su rebeldía llegase al límite y la situación explotase sin posibilidad de marcha atrás, dada la mala relación del futbolista con Florentino Pérez.

Aunque el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus por 100 millones se antoja a día de hoy imposible, incluso en Italia y, en concreto en Turín, no se descarta nada y se vende ilusión tratándose no sólo del futbolista que tras ganar la Champions en Kiev revolucionó la conquista de la 'decimotercera' con un «Fue muy bonito jugar en el Real Madrid», sino de que por medio está su representante, Jorge Mendes, que desea también ver al astro de Madeira fuera. Además de que el Real Madrid no ha ayudado a Cristiano, como reclamaba el portugués, para cerrar el caso de su fraude a Hacienda de 14,7 millones, aún no pagados con su multa correspondiente al fisco.

«Juve-CR7», tituló este miércoles 'La Gazzetta dello Sport', que confirma que la 'Vecchia Signora' estaría dispuesta a gastarse en Cristiano 350 millones, 100 en su compra y 30 millones limpios en su salario por cada una de las cuatro temporadas por las que firmaría. «Lo que empezó como un sueño, una sugestión, ahora es una idea, y podría convertirse en realidad», se afirma en el principal diario deportivo italiano. Sin atreverse a aventurar, como ya se ha hecho en algunos medios en España, que Cristiano se marcha a la Juventus a cambio de 100 millones y que el Real Madrid aceptará esa oferta por un futbolista que ha sido decisivo para ganar cuatro de las últimas cinco Copas de Europa.