Bombazo Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid Cristiano Ronaldo, tras ganar la Champions en Cardiff. / Efe El diario portugués 'A Bola' desvela que el jugador está «indignado» con la denuncia de la Fiscalía COLPISA Viernes, 16 junio 2017, 13:04

Cristiano se quiere ir del Real Madrid. El jugador portugués ya habría comunicado al equipo blanco que quiere buscar una salida y que no quiere seguir en el conjunto de Zinedine Zidane, según publica el diario 'A Bola' que en su portada pone una frase significativa: "Cristiano Ronaldo quiere abandonar España".

Según el diario portugués, Cristiano está totalmente "indignado" con la denuncia de la Fiscalía, que le acusa de defraudar 14,7 millones de euros a Hacienda y ya le habría comunicado su decisión a Florentino Pérez, ya que la decisión del jugador sería irreversible. El luso considera que está siendo maltratado por el asunto de la denuncia de la Fiscalía porque cree que está siendo utilizado de forma ejemplarizante de manera injusta y desproporcionada. Además, insiste a su entorno cercano que intentó solucionar de manera voluntaria los posibles desajustes cometidos con su antigua manera de proceder ante Hacienda.

El miércoles, Cristiano aseguró en la concentración de Portugal que tiene "la conciencia tranquila" pese a la denuncia de fraude fiscal y el Real Madrid mostró su total apoyo al jugador en un comunicado en el que señalaba que estaba "absolutamente convencido de la inocencia" del portugués.

Hace unos días, el rotativo portugués publicaba que había un equipo dispuesto a pagar 180 millones de euros para hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo, que ha sido decisivo en el último tramo de la temporada, sobre todo en la Champions. Los nombres que deslizaba el rotativo luso eran los de PSG, Mónaco y Manchester United.

"No se siente arropado por el Madrid"

Desde Portugal se ha confirmado la información de 'A Bola'. El periodista Nuno Luz, uno de los que mejor conoce a Cristiano, ha confesado que "Ronaldo ha decidido no volver a jugar en España. Considera que se le ha perjudicado con este asunto fiscal y nadie le está defendiendo. Hizo las cosas con toda la legalidad posible. La voluntad de Cristiano es buscar un nuevo club".

En declaraciones a Radio Marca, el periodista de la televisión portuguesa 'Sic', aseguró que "Cristiano no lo va a decir pero no se siente arropado con el Madrid. No es un tema de Cristiano, sino del club en el sentido fiscal. No quiero hablar mucho de esto porque sé mucho, pero cuando cambió la Ley Beckham adquirieron un compromiso para que parte del sueldo se cobrara de otra forma".

"El Madrid tiene algo que decir sobre este tema. Cristiano está cabreado con este tema porque no es un tema personal sino del club". "Le gusta España, vive en una ciudad perfecta como Madrid, tiene una novia española, pero en este momento no se siente arropado", finalizó.