Un Barça terrenal da vidilla a la Liga Messi y Luis Suárez, cabizbajos ante la falta de 'punch' en el choque de ayer. :: efe Los azulgrana no dispararon entre los tres palos en el primer tiempo, y se han dejado cuatro puntos respecto al Atlético en este mes Enorme planteamiento del Getafe, que dejó a cero al líder en el estreno de Mina como central titular JESÚS BALLESTEROS Lunes, 12 febrero 2018, 00:54

El febrero liguero se le está atragantando al Barça. Tanto, que ha cedido cuatro puntos ante el Atlético de Madrid, inmediato perseguidor. Anda bloqueado el equipo de Ernesto Valverde o centrado en resolver otras urgencias. La eliminatoria ante el Valencia, al que superó para clasificarse a la final de Copa del Rey, le ha dejado romo en sus compromisos ligueros. Ya empató con enorme sufrimiento ante el Espanyol y, ahora, ha vuelto a ser incapaz de superar al Getafe.

0 BARCELONA 0 GETAFE Barcelona Ter Stegen; Sergi Roberto, Mina, Digne, Jordi Alba; Busquets (Paulinho, min. 82), Coutinho (Iniesta, min. 62), Rakitic, Alcácer (Dembélé, min. 62); Messi y Luis Suárez. Getafe Guaita; Damián Suárez, Djené, Bruno, Antunes; Fajr, Arambarri; Portillo, Shibasaki (Cabrera, min. 88), Amath (Jorge Molina, min. 85), y Ángel (Flamini, min.78). Árbitro Fernández Borbalán (Comité Andaluz): Amonestó a Arambarri, Busquets, Antunes, Guaita y Mina. Campo Camp Nou. 75.681 espectadores.

El cuadro de José Bordalás arrancó un empate a cero que deja al Barça con menos distancia en la pelea por la Liga y con la sensación de que la Liga puede recobrar algo de vidilla en este mes carnavalero teniendo en cuenta que el soniquete de la Champions resuena ya en el horizonte. Fue incapaz de batir el equipo azulgrana a Guaita, resolutivo en las que fue protagonista. Y cuando todos los ojos estaban puestos en la cojera de centrales -debutaba Mina y se estrenaba en esa plaza Digne-, los problemas del Barça llegaron en la creación de juego y en la ejecución ofensiva de las ocasiones. Algo, que aunque parezca mentira, no es nuevo este curso. Casualidad o no, dos son las jornadas en las que no aparecen los de arriba en Liga y dos son los empates cosechados de forma consecutiva. Equipos de la zona media que mostraron una capacidad de sacrificio mayor a la del rival y que lograron frenar al líder.

Cierto es que del empate habría que repartir las culpas a partes iguales. Pues que el Getafe sea el tercer equipo con menos goles encajados en Primera sólo por detrás del Atlético y el propio Barça no es casualidad. Bordalás ha perfeccionado un entramado defensivo capaz de hacer sufrir al mejor y más goleador de los equipo de nuestra Liga. Además, ya es el segundo equipo que logra puntuar en la Ciudad Condal.

Si alguien tenía en mente que el duelo iba a ser fácil, tal temeridad quedó esfumada vista la primera mitad. Ni una sola oportunidad de peligro tuvo el líder en la portería de Guaita. Nada concedió el Getafe en el Camp Nou. De hecho, el Barça de los Messi, Luis Suárez, Alcácer y Coutinho se marchaba al descanso con cero tiros entre los tres palos. Dato éste que ofrece el sufrimiento que estaba generando el rival al conjunto que dirige Valverde.

Con cierto peligro tuvo Ángel una en un uno contra uno ante el debutante Mina, al que dejó claro que los ritmos palaciegos de las ligas sudamericanas no casan con lo que impone el fútbol español o el propio Barça.

Brío es lo que le pedían desde la banda al colombiano, debutante en Liga y estrenando su condición de titular en el cuadro azulgrana ante los problemas en defensa. De hecho, el reto era mayúsculo porque salían de inicio un novato y un lateral zurdo, Digne, no acostumbrado a hacer las veces de central. Cierto es que cumplieron bien en líneas generales. Que tu equipo se adueñe por completo de la posesión del juego también ayuda mucho.

Sin brío

Sin brío le exigían a Mina, brío necesitaba también el equipo al completo incapaz de superar las dos líneas impuestas por Bordalás antes de asomar a la meta de Guaita. Messi se veía obligado a bajar a campo propio para entrar en contacto con el balón, las triangulaciones por banda no llegaban y Coutinho parece necesitar algo más de tiempo para asociarse como mandan los cánones en 'Can Barça'.

Aunque fue el propio brasileño el que hizo despertar a los suyos con sendos disparos lejanos que metieron al equipo culé en el choque. Guaita sería clave sobre todo en el segundo, que había cogido toda la forma para acabar en el fondo de la red. Entre ambas ocasiones, el Barça firmaría su primera triangulación digna de recibir tal nombre. Suárez la acabaría rozando el palo ante la atenta mirada del portero valenciano. Sea como fuere se desató el choque, por las dos partes, y las ocasiones, inexistentes antes del patrón. También las tuvo el Getafe en las botas del japonés Shibasaki, Amath o Antunes.

Movía el árbol Valverde, que no encontraba el resquicio para recuperar la senda de victorias. Iniesta dio otro ritmo al choque y con Paulinho se buscó la heroica de la primera vuelta. Pero ni el manchego ni el brasileño lograron romper la muralla infranqueable impuesta por el Getafe, el segundo conjunto, tras el Celta, que puntúa este curso en el Camp Nou.