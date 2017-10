Bale, de «molestias de nada» a dejar por lesión la selección de Gales El jugador abandona la concentración por problemas en el gemelo cuando el club descartaba que la dolencia fuera grave JAVIER VARELA MADRID. Miércoles, 4 octubre 2017, 00:58

Problemas para Gales y para el Real Madrid. Bale se ha lesionado en el gemelo izquierdo. Una sesión le bastó al galés para confirmar que no estaba preparado para jugar en los dos partidos decisivos y el capitán de la selección galesa abandonó ayer la concentración. Una lesión que se ha convertido en un misterio que se autoalimentaba desde la 'casa blanca' la semana pasada cuando se retiró antes de tiempo en Dortmund. Entonces saltaron las alarmas. La versión de Zidane decía que se trataba de un calambre «nada grave», pero las imágenes mostraron que el galés se hizo daño en los isquiotibiales de su pierna izquierda en un despeje. Desde ese momento Bale no paró de tocarse la zona -y no en el gemelo en el que tuvo el tirón minutos antes- hasta que pidió el cambio.

Primero, el entrenador dijo que se le habían subido los gemelos. Después, el club, que sólo eran unos calambres... Finalmente, Zidane aclaró que tenía una simple sobrecarga. Lo que parecían unas molestias «de nada» se han complicado con el paso de los días hasta terminar en otra lesión. Al parecer el jugador sufre una lesión en el gemelo, la dolencia que más problemas le ha venido dando desde que fichó por el Real Madrid y que le ha hecho vivir un calvario.

Lo curioso es que Zidane aseguró tras el partido ante el Espanyol: «A Bale no le pasa nada. Ha jugado mucho el inicio de temporada y tras el esfuerzo del Dortmund estaba un poco cargado. Pero no es una lesión». 'Donde dije digo, digo Diego', debe de pensar el técnico blanco, que tendrá que esperar a que Bale regrese a Madrid para conocer el alcance exacto de la lesión y el tiempo estimado de baja.