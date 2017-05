Piqué: «Carvajal me envió un mensaje y le dije que no tenía que disculparse»

El central del Barcelona Gerard Piqué ha quitado importancia a los insultos que recibió del jugador del Real Madrid Dani Carvajal en la celebración del título de Liga del equipo blanco, y ha revelado que el defensa madridista le envió un mensaje disculpándose.

"Juego a cartas con Carvajal en la selección y es un buen tío. Me envió un mensaje y le dije que no tenía que disculparse. No hay que darle más importancia", ha explicado Piqué en la inauguración de un campo de fútbol de la Fundación Johan Cruyff en San Guim de Freixanet.

Durante la celebración del Real Madrid, en la Plaza de Cibeles de la capital de España, tras ganar en Málaga su trigésimo tercer título de Liga, Carvajal gritó: "Piqué, cabrón, saluda al campeón".

El jugador azulgrana ha enviado un mensaje conciliador al asegurar que "es una frase hecha para acordarse del rival" en un momento de "euforia", y ha señalado que la expresión de Carvajal "no es un insulto".

Al Barcelona ahora solo le queda luchar por la Copa del Rey, cuya final se disputará el próximo sábado en el Vicente Calderón, un partido que, según ha puntualizado, los jugadores azulgranas afrontan "muy enchufados".

Piqué ha destacado que luchar solo por un título "no es un fracaso", si bien le hubiera gustado conquistar la Liga y la Liga de Campeones.

"No es la temporada que hubiésemos soñado ni deseado. Nosotros tenemos que reflexionar, pensar en la temporada que hemos hecho independientemente de los resultados del rival. Ahora jugamos una final de Copa, pero sabiendo que representamos al Barça y sabiendo el club que somos, creo que podemos aspirar a mucho más", ha dicho.

Asimismo, el zaguero catalán ha agradecido el apoyo de la afición azulgrana, que "este año ha sido la única que ha cumplido con las expectativas".

Ha reconocido que en la Liga el Real Madrid ha sido justo vencedor porque "ha sumado más puntos", aunque también ha recordado algunas actuaciones arbitrales que demuestran, en su opinión, que el próximo curso se tiene que aplicar el videoarbitraje.

"Que los árbitros han influido...se pueden hacer muchas valoraciones. Creo que la conclusión que tenemos que sacar tras esta Liga es que el VAR (videoarbitraje) es totalmente obligatorio. El año que viene se tendrían que tomar todas las medidas posibles", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido que el "arbitraje no ha estado a la altura", una afirmación que ya repitió hace unos meses y que le costó una multa. "Lo dije en un partido de liga y me multaron y las pruebas me han dado la razón", ha aseverado.

Tras la disputa de la Copa del Rey, solo quedará por disputar la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Juventus.

Piqué ha revelado que no sabe si podrá ver el partido, ya que estará en la Universidad de Harvard en un curso de negocios y entretenimiento en el mundo del deporte.

En Estados Unidos, Piqué ya sabrá el nombre del técnico que relevará a Luis Enrique en el banquillo y que el club anunciará tras la final de la Copa del Rey.

El central desconoce todavía el nombre del entrenador, aunque ha elogiado la figura de Ernesto Valverde, uno de los candidatos con más opciones de asumir el cargo.

"Me pueden preguntar por muchos entrenadores y no tengo ni idea. Ernesto (Valverde) ha hecho un gran trabajo y estuvo aquí en Barcelona como jugador. Creo que es una buena opción, como hay otras", ha zanjado.