Osasuna aplaude el homenaje

El día después del que hubiera sido el 70 cumpleaños de Johan Cruyff, el Barcelona le rindió su particular homenaje ante Osasuna. Luis Enrique plantó un 3-4-3 habitual en la etapa del 'Dream Team', con Messi de mediapunta, Alcácer de delantero centro y André Gomes y Denis Suárez pegados a las bandas. El conjunto navarro también puso su granito de arena en forma de equipación, naranja a la holandesa, aunque de mecánica no tuvo nada. Se limitó a aplaudir mientras se consumaba su descenso a Segunda División.

Leo Messi redondeó su carrera como azulgrana, si es que no era lo suficiente ya, con un doblete histórico en el Santiago Bernabéu. Fueron sus goles 499 y 500 vistiendo la camiseta del Barcelona, y Osasuna encajó el 501 y el 502. Que los marque a pares ya no es noticia, y eso está al alcance de muy pocos futbolistas. Cruyff era uno de ellos.

La novedad está en que André Gomes también firmó dos dianas, tantas como Paco Alcácer. Ninguno de los dos ha vivido una primera temporada de ensueño en el Camp Nou, blancos de mofas y cabezas de turco, sobre todo en el caso del portugués, en las peores noches del Barcelona. Lo cierto es que para vestir la camiseta azulgrana no vale cualquiera, y en Mestalla ambos mostraron sus credenciales. Dobletes como estos ayudan a recuperar su confianza, y con ella, su mejor nivel.

El que difícilmente volverá a ofrecerlo es Javier Mascherano. A punto de cumplir 33 años, el 'Jefecito' ya no manda como antaño, y sus participaciones en el equipo de Luis Enrique han ido decayendo a lo largo del curso en favor de Samuel Umtiti, más seguro y con más frescura en las piernas. En sus siete temporadas en Can Barça ha contribuido, a la izquierda de Gerard Piqué, a ganar 16 títulos, incluidas dos Champions y cuatro Ligas. Sus compañeros tuvieron el detalle de cederle un penalti para que se estrenara como goleador azulgrana y el argentino no defraudó: con carácter y decisión, al fondo de la red.