Zidane: «Sabemos que San Mamés es un campo caliente»

Zinedine Zidane asume que el partido que el Real Madrid disputará el sábado en San Mamés puede ser clave para el devenir de la Liga, por lo que ha avisado del peligro que entraña superar al Athletic de Bilbao en su campo. "El único partido que perdieron fue contra el Barcelona. Sabemos que va a ser un partido difícil, sabemos que es un campo caliente. Lo que vamos a intentar hacer es un gran partido y seguir sumando", ha destacado en la rueda de prensa previa al choque.

"Son tres puntos importantísimos para nosotros", ha reconocido Zidane sobre la visita a San Mamés. Ha dicho que el cuadro de Ernesto Valverde lo está "haciendo muy bien". "Sabemos que sufrir vamos a sufrir, pero estamos trabajando muy bien, tenemos confianza y personalidad y lo que tenemos que hacer es poner estos ingredientes para ganar", ha indicado.

El regreso de Bale, una vez cumplimentados los dos partidos de sanción que se le impusieron por su expulsión ante la U.D. Las Palmas, permitirá a Zidane volver a alinear a la BBC en un momento en el que arrecia el debate en torno a la conveniencia de que el galés se junte con Cristiano Ronaldo y Benzema sobre el campo, lo que hasta el momento se ha traducido en una mayor endeblez defensiva del Real Madrid. Zidane ha preferido rehuír el debate, señalando: "Estamos listos todos, y eso es bueno".

"La presión la vamos a tener hasta el final"

Ha resaltado Zidane que el tramo final de Liga se presenta apasionante. "La presión la vamos a tener hasta el final. Lo que hicimos el año pasado, si lo podemos repetir, perfecto. Dependemos de nosotros, pero sabemos que es largo, que va a ser difícil y, como siempre, vamos a tomarlo partido a partido", ha manifestado en relación a la notable racha de resultados cosechados en el mismo periodo de la campaña pasada que al final no sirvió para conquistar el campeonato.

Interpelado por el irregular juego de su equipo, Zidane ha reconocido que hay margen de crecimiento. "Podemos mejorar, está claro, pero lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo nada mal. Los resultados que hicimos hasta ahora fueron buenos", ha subrayado apelando al espíritu positivo de que suele hacer gala cuando es cuestionado por este asunto. "Lo que queda de temporada va a ser muy importante para nosotros, porque se va a decidir todo ahora", ha indicado el galo. "El mes de abril va a ser tremendo para nosotros, pero tenemos plantilla para hacer cosas buenas", ha agregado. "Ahora viene lo más bonito de la temporada", ha insistido. "Los jugadores lo saben y estamos concentrados en nuestro objetivo que es ganarlo todo", ha recalcado.

Ha sido interrogado también Zidane por Mbappé, la nueva perla del Mónaco. "Casi estaba firmado por el Madrid, luego se fue al Mónaco", se ha lamentado el técnico francés. "Sabemos que es un buen jugador, lo que está haciendo a su edad es fantástico, pero lo que a mí me importa es lo que vamos a hacer mañana", ha remachado.

"¿Bolas calientes? Ya sabemos que ahora no hay"

Zidane ha comparecido en rueda de prensa poco después de que se conociese el resultado del sorteo de los cuartos de final de la Champions que medirá al Real Madrid con el Bayern de Múnich, a cuyo timón se encuentra un viejo conocido de la 'casa blanca' y maestro de 'Zizou' en los banquillos, Carlo Ancelotti. Ha destacado el entrenador merengue que no ha hablado con el italiano pero ha manifestado que "ellos tiene un buen equipo, que es muy fuerte y lo están haciendo muy bien". "Nos toca un rival muy bueno, muy duro, pero no podemos hacer nada", ha comentado. "¿Bolas calientes? Ya sabemos que ahora no hay", ha ironizado en referencia a quienes veían al Leicester como rival de los blancos.

"Va a ser un partido muy bonito para las dos aficiones y para el mundo del fútbol", ha valorado el galo. "Estuve con él de segundo, aprendí mucho, es una muy buena persona", ha alabado sobre su homólogo. "Yo vivo por estos momentos y cuando jugaba prefería este tipo de partidos. No sé lo que va a suceder en la eliminatoria, pero me excitan este tipo de partidos", ha resaltado. "La eliminatoria es 50-50, es siempre así, y más con este partido", ha apuntado respecto a las opciones de lograr el pase a semifinales.

"Tengo la misma ilusión en ganar la Champions y en ganar la Liga. Tenemos estos dos retos. No hay más", ha incidido Zidane, quien ha destacado que les distancian cinco partidos de una nueva 'orejona' y otros doce para seguir peleando por Liga, y luego "se acabó".

Lista de convocados

Zinedine Zidane podrá contar con Gareth Bale, principal novedad en la lista de convocados tras su sanción, pero no podrá hacerlo con Pepe, Varane y Coentrao, los tres fuera de la lista por lesión. Los 22 elegidos por el técnico francés son: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Dani Carvajal, Danilo, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Kovacic, Isco, Marco Asensio, James, Lucas Vázquez, Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema y Morata.