El Madrid, sin la BBC ante el Betis

«El Madrid es único y cada vez que pasa algo es porque es el Madrid. Sabemos que molestamos, pero esto no va a cambiar nunca», respondió este sábado Zinedine Zidane cuando se le preguntó por el arbitraje de la histórica remontada del Barça al PSG y la repercusión que tienen los presuntos favores al equipo blanco, como ocurrió la última vez frente al Villarreal. En sólo doce días Zidane ya ha asegurado en dos ocasiones, antes de jugar contra Las Palmas, para contestar a Piqué y a Fernando Roig, y la víspera de recibir este domingo al Betis, que el Real Madrid y él mismo resultan molestos «a mucha gente», que siempre se exagera con las polémicas arbitrajes cuando el conjunto merengue es protagonista y que se utiliza una doble vara de medir para valorar las victorias del once veces campeón de Europa.

«Si ganamos es porque estamos bien. No dependemos de nada ni de nadie», proclamó el técnico francés, que aunque no quiso valorar la actuación arbitral del Barça-PSG, sí considera que el trato al Real Madrid es muy diferente cuando es el equipo blanco uno de los implicados y resulta beneficiado por los árbitros. «No voy a decir qué porcentaje de culpa tuvieron el PSG y el árbitro en el 6-1 del Barcelona, porque lo que me interesa a mí es nuestro partido y no estoy aquí para hablar de lo que pasó el otro día (el miércoles en el Camp Nou», zanjó el entrenador madridista, que ahora que siente que al Madrid se le ha complicado realmente la Liga recuerda que «viene lo má duro» y que «cada partido va a ser clave».

Sellada con cierto sufrimiento la clasificación para cuartos de final de la Champions, el primero del tramo final de la Liga, que es esta temporada una prioridad para el Real Madrid, lo afrontará este domingo el segundo clasificado sin la BBC, ya que Gareth Bale deberá cumplir su segundo y último encuentro de sanción por su expulsión ante Las Palmas, lo que seguramente provocará que Zidane vuelva a cambiar de sistema y regrese al 4-4-2, con cuatro jugadores en el medio campo, algo que reconoce que concede mayor solidez al equipo. «A mí me gusta más que estén los tres arriba (Bale, Cristiano y Benzema), porque son mucho más eficaces, pero puedo ser que con cuatro en el centro tengamos más equilibrio», apuntó Zidane. Además de verse afectado en ataque por la baja del extremo galés, el Real Madrid sólo dispondrá de dos centrales contra el Betis, Sergio Ramos y Nacho, ya que al igual que Varane, Pepe tampoco está recuperado, por lo que los blancos tendrán que cuidadarse atrás frente a Dani Ceballos y Rubén Castro, aunque el Betis, ahora dirigido por el exmadridista Víctor, lleva ya 10 años sin puntuar en el Bernabéu.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas, Danilo, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Betis: Adán, Piccini, Mandi, Pezzella, Tosca, Durmisi, Petros, Rubén Pardo, Donk, Dani Ceballos y Rubén Castro.

Árbitro: Mateu Lahoz (Valenciano).

Estadio y horario: Santiago Bernabéu. 20:45 h. (Movistar Partidazo).