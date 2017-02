Tres meses después, Bale

Se acabó la espera. Gareth Bale está de vuelta. 88 días después de que su tobillo crujiera frente al Sporting de Portugal aquel lejano 22 de noviembre, el galés está listo para ser de la partida. Así lo confirmó Zinedine Zidane en rueda de prensa. "Entra en la convocatoria y la idea que tenemos es que tenga minutos. Tenemos ganas de verle en el campo y él tiene ganas también”, aseguró el técnico francés.

No es para menos, la lesión de tobillo alejó a Gareth Bale del terreno de juego en un momento dulce de la temporada. El ex del Tottenham estaba siendo uno de los más destacados en el meteórico inicio del Real Madrid y su baja abrió un nuevo escenario en el que Zidane debía elegir si apostaba por un cambio de piezas o una modificación del sistema. En estos casi tres meses los blancos han echado de menos a uno de sus grandes puñales pero la profundidad de plantilla ha hecho que el equipo haya salido indemne.

No viajó a Japón, se perdió el récord de partidos imbatidos, no estuvo en la debacle copera y ha visto desde el sofá, al igual que sus compañeros, como el calendario se apretaba tras el aplazamiento de Balaídos, pero ha vuelto. Sin Bale, el Real Madrid ha disputado un total de 17 partidos -8 de Liga, 5 de Copa, 2 del Mundial de Clubes y 2 de Champions- con un saldo favorable de once victorias, cuatro empates y tan solo dos derrotas. A pesar de todo, el de Cardiff regresa en un momento clave para los blancos, con la obligación de recuperar el tono físico y ser uno de los pilares del equipo en la lucha por levantar la Liga y la Champions.