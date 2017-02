En directo, desde el Nuevo Los Cármenes

Granada y Real Betis se miden este viernes (20.45 horas) en el 'Nuevo Los Cármenes' en el duelo andaluz que abre la vigesimotercera jornada de LaLiga, en el que los granadinistas están obligados a ganar para acercarse a los puestos de permanencia y los verdiblancos, en busca de objetivos superiores.

Los de Lucas Alcaraz llegan al partido tras echar por tierra el pasado lunes en Eibar (4-0) las buenas sensaciones de su anterior comparecencia en casa ante Las Palmas (1-0; y los de Víctor Sánchez, para lograr su primera victoria visitante con el madrileño al frente y antes de recibir en el Villamarín al Sevilla, el eterno rival.

En caso de ganar al Betis, el Granada se colocaría a dos puntos de la permanencia y metería presión a Sporting de Gijón y a Leganés, conjuntos que tiene justo por delante en la tabla y que esta jornada se miden a Atlético de Madrid y Barcelona, respectivamente.

La peor noticia para Alcaraz es que por segunda jornada consecutiva no podrá contar con el central francés Matthieu Saunier, futbolista clave en sus esquemas y que sigue de baja por problemas musculares; ausencia que se une la del medio esloveno Rene Krhin, también lesionado, y la del central David Lombán, con un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas.

El preparador deberá decidir si mantiene la defensa de cinco jugadores de anteriores encuentros o, tras el batacazo de Eibar y ante la ausencia de dos centrales, opta por volver a una zaga de cuatro.

La principal novedad en la alineación podría ser la titularidad por primera vez desde que llegó en el mercado invernal del lateral zurdo Héctor Hernández, mientras que también puede entrar en la medular Sergi Samper para dotar de más criterio al juego del equipo.

El resto del once se parecerá bastante al de las últimas jornadas, con el retorno del extremo marroquí Mehdi Carcela-González, que no jugó ante el Eibar por no estar al cien por cien físicamente.

Por su parte, el Real Betis afronta el encuentro con la necesidad de lograr su primera victoria como visitante de Víctor, que ha perdido sus tres partidos fuera, y con el reto de romper una racha de cuatro jornadas sin conocer la victoria -tres empates y una derrota- antes de recibir en el Villamarín al Sevilla.

Para el partido ante los granadinistas, el técnico madrileño cuenta con las sensibles y seguras bajas de dos de sus jugadores franquicia, que son el central argentino Germán Pezzella y el medio Dani Ceballos, fijos en todas sus alineaciones y que se perderán el partido por estar sancionados por acumulación de amonestaciones.

El recambio del central argentino podría salir de entre el recuperado central holandés Ryan Donk o el tinerfeño Bruno González; y para ocupar el lugar del centrocampista de Utrera cuenta con todas las opciones el medio francés Jonas Martin, mientras que en la delantera también podría haber novedades.

La falta de acierto ante el gol del Betis, con un único gol ante el Barcelona en los últimos cuatro partidos, podría propiciar la entrada en la delantera del paraguayo Tonny Sanabria en lugar de Álex Alegría y para acompañar a Rubén Castro.

La puntería será, por tanto, una de las claves de este partido en el que se verán las caras dos de los equipos que menos goles han marcado en lo que va de campeonato, 21 el Betis por los 17 del Granada.

Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (Comité Riojano)

Hora: 20.45 horas.

Estadio: Nuevo Los Cármenes.