Zidane: «Si el presidente dice que hay obras, hay obras, y hay que respetar»

"Habrá aficionados del Real Madrid que no quieren que el Barcelona juegue la final de Copa en el Bernabéu, pero si preguntas en Barcelona será lo mismo. Lo único es que habló el presidente (Florentino Pérez), y si dice que hay obras, hay obras, y hay que respetar", zanjó este viernes, entre risas, Zinedine Zidane respecto a la polémica de la negativa del club blanco a ceder su estadio a los azulgrana por la remodelación que se llevará a cabo al término de la Liga (el 13 de mayo).

La víspera de enfrentarse a Osasuna en El Sadar, donde el técnico francés espera un partido "incómodo, en un campo difícil", Zidane lamentó que el Real Madrid haya tenido que estar dos semanas sin jugar por la suspensión del partido contra el Celta en Balaídos por el temporal. "No sé si será perjudicial no haber jugado tanto tiempo. No sabemos. Veremos mañana (por este sábado), pero trabajamos bien y físicamente estamos bien. Era mejor jugar partidos, porque es lo que quieren los jugadores, no entrenar. A ellos lo que les mola es jugar", reconoció Zidane.

"Nosotros siempre queremos jugar. Quince días sin jugar para nosotros es mucho, pero se tomó una decisión y nosotros lo respetamos", añadió en alusión al aplazamiento del Celta-Real Madrid por la rotura de una cubierta de Balaídos. "Nosotros llegamos bien poque hemos tenido tiempo para trabajar, pero el de Osasuna es un campo muy complicado. Jugamos el primero contra el último y esto no me gusta para nada. Osasuna juega bien, y en su campo todavía más. Es difícil. Sabemos lo que nos espera mañana, pero estamos preparados y físicamente bien para jugar el partido", insistió. "Siempre nos han complicado las cosas y no va a cambiar", aventuró.

Isco, "fundamental"

A Zidane se le preguntó también por el futuro de Keylor Navas, amenazado por el posible fichaje de De Gea, y por Isco, a quien le queda una temporada de contrato y aún no ha renovado, y apoyó públicamente al malagueño. "El club decidirá su futuro con el jugador. Isco es un jugador fundamental. Es importante, trabaja bien y a mí me gusta mucho. Yo también opino en las renovaciones, y a mí me encanta Isco", afirmó. Respecto a Navas, apuntó: "Él está muy bien. Yo tengo una plantilla de 24 jugadores y no quiero escuchar ni pensar en lo que va a pasar después. Me concentro sólo en mis jugadores. Faltan cuatro meses de competición y Keylor, como los demás, piensa sólo en eso".

También se le preguntó sobre las quejas de los rivales por los arbitrajes, pero Zidane evitó la polémica: "Yo tengo que respetar a los árbitros porque es una labor difícil y por eso nunca me meto con ellos. Intentan hacer lo mejor posible y no es fácil. No creo que estén peor que nunca".

Una vez que ha recuperado a todos sus futbolistas, salvo a Bale, Zidane espera volver a contar con el galés antes del la vuelta de octavos de la Champions contra el Nápoles del 7 de marzo: "Espero que esté antes con nosotros, porque está bien, y lo único es que tiene que entrenar con el equipo. Él está muy bien, trabaja muy bien con todos y lo veo con ilusión".