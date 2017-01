Zidane: «Benzema no lo está haciendo tan mal»

Zinedine Zidane cierra filas con Karim Benzema. El técnico del Real Madrid ratificó su confianza en el delantero francés ante las críticas surgidas en los últimos días hacia el desempeño del '9'. "No hay que preocuparse. Él está haciendo una gran temporada. Sabemos lo que puede dar en el campo", subrayó en la rueda de prensa previa al partido que medirá a los blancos con la Real Sociedad el domingo. "El público siempre quiere más de sus jugadores, hay que aceptar todo. Él tiene carácter y personalidad para saber que eso es así", continuó 'Zizou'. "Yo le voy a apoyar siempre, más cuando tiene dificultad porque fuera lo que quieren es molestar a los jugadores", remachó.

Pese a que el galo volvió a exhibir su sempiterna sonrisa, la eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey frente al Celta ha escocido en Chamartín. Prueba de ello es la crítica del técnico a ese ruido exterior que fuera motivo de queja recurrente por parte de muchos de sus predecesores en el banquillo merengue pero al que casi nunca hace referencia Zidane. Un ruido que se ceba en los últimos tiempos con Benzema, autor de un único gol en los últimos siete partidos que ha disputado. Protagonista siempre de una relación complicada con ciertos sectores del madridismo que le reprochan su teórica falta de pegada pese a formar parte del 'top' ten' histórico de goleadores blancos, el francés anda alicaído sobre el campo, como volvió a evidenciarse en Vigo, donde apenas tuvo una intervención acertada cuando prolongó de cabeza un balón para que Lucas Vázquez anotara el empate. Pero su entrenador negó que tenga un trato de favor hacia su compatriota. "Karim es un excelente jugador y es el '9' del Madrid con Morata. Yo quiero a todos mis jugadores", manifestó. "La única cosa que tenemos yo y Karim más es el idioma", incidió, subrayando que "hay que aceptar las críticas". "Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, creer en lo que estamos haciendo y nada más", agregó.

Zidane no quiso hablar de la existencia de una campaña contra Benzema. "Creo que es algo normal que todos seamos criticados. Karim es muy fuerte, lo va a admitir, lo va a aceptar", dijo el técnico, añadiendo que lo que busca el delantero es "dar lo mejor para el equipo". "El jugador siempre puede dar más y lo que quiere el entrenador es siempre más de los jugadores", resaltó. "Creo que Benzema no lo está haciendo tan mal. Ha marcado muchos goles. Yo lo veo bien", zanjó.

Pese a ver cortada la racha de 40 partidos consecutivos sin perder en el partido liguero frente al Sevilla, derrota a la que han sucedido una serie de resultadoS negativos, Zidane quiso poner en valor el trabajo hecho en la primera vuelta. "El balance es muy positivo para nosotros. Estamos todavía en la pelea por la Liga y la Champions. Estamos contentos de lo hecho hasta ahora. Ahora es la vuelta y lo que tenemos que hacer es tener la misma constancia que hemos tenido, sabiendo que va a ser difícil pero muy bonito al mismo tiempo", apuntó.

"Danilo no se borra"

Al igual que con Benzema, el entrenador del Real Madrid salió en defensa de otro de los señalados por la eliminación copera, Danilo. "Está listo para jugar y él quiere jugar siempre. Él no se borra, tiene personalidad, confianza en su juego", aclaró, resaltando que el lateral diestro "necesita la ayuda de todos sus compañeros, como todos, pero sobre todo de la gente que va a venir a apoyar". Se mostró convencido de que el fiasco es el torneo del KO no pesará en el ánimo del público este domingo. "La gente va a venir a animar al equipo. Nosotros estamos con ellos y ellos con nosotros", comentó. "Yo creo mucho en ellos, es un público exigente y eso es bueno para nosotros", añadió. "No estoy preocupado, para nada", remachó en relación con la respuesta del público.

Zidane mostró su alegría por el hecho de que Marcelo haya vuelto a tocar balón mucho antes de lo esperado. "Estoy contento de verlo en el campo", señaló, aclarando que el cuerpo técnico no va a hacer "tonterías" con la recuperación del lateral zurdo pese a que sus sensaciones son buenas. "Vamos a ir paso a paso", indicó. También evoluciona bien James, con el que no ha podido contar en las últimas semanas. "La idea que tenemos es que la semana que viene va a estar con nosotros en el campo. Ojalá que esta vez no pase nada. Él está mucho mejor, no le duele nada. Espero que la semana que viene vuelva a estar con el grupo", subrayó. Sobre Coentrao resaltó que el portugués aún está "en proceso de recuperación" tras la larga lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego, y señaló que cuenta con el lateral como con el resto de sus jugadores. "Voy a confiar en él igual que con los demás", proclamó.

Respecto a la Real Sociedad, Zidane consideró que la eliminación frente al Barça en Copa no les va a afectar "para nada". Y destacó que el de Eusebio Sacristán "es siempre un equipo que te lo pone muy difícil y complicado". "Están en la misma línea, son muy buenos y te pueden meter en dificultades en cualquier momento", finalizó.