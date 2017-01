Pepe Castro, contra Ramos: «Que aconseje a Florentino Pérez»

Pepe Castro, presidente del Sevilla, respondió este lunes con contundencia a Sergio Ramos, que el sábado criticó que el máximo dirigente del club hispalense no se pronunciase contra los violentos. «Sergio Ramos tiene que dedicarse a jugar y a aconsejar al presidente de su club (Florentino Pérez), no al presidente del Sevilla. Yo trabajo más de lo que él se cree contra la violencia verbal», proclamó Pepe Castro, quien acusó de nuevo al defensa del Real Madrid de provocar a la afición del Sánchez Pizjuán y «de poner a todo el mundo en su contra».

«Hace más de dos planteé una iniciativa para paliar el problema con Sergio Ramos, pero no puedo evitar que 20, 30 o 50 lo insulten, algo que rechazamos, pero no se puede provocar a la afición», lamentó. «No hay vehemencia en mis palabras. Hay un presidente que ha intentado arreglar el problema y el camino recorrido y se ha echado atrás. No se puede estropear el camino recorrido, aunque es una parte mínima de la afición la que insulta», aseguró Castro, que asegura que no permitirá «que se haga una publicidad mala de la afición del Sevilla, porque es ejemplar.»

También se mostró convencido de que no habrá sanción al Sevilla por los insultos dirigidos a Sergio Ramos: «No hay que insultar y hay que luchar contra eso. No creo que nos cierren el campo y si lo hacen por insultos, tendrán que cerrar otros también. Por ejemplo, El Sadar, por lo ocurrido ayer (por el domingo), con insultos reiterados», se defendió.

Sobre la pancarta de un aficionado sevillista en El Sadar, en la que presuntamente se apoyaba a uno de los autores de la violación de una joven en los últimos Sanfermines, apuntó: «Me parece lamentable que me pregunten sobre esa pancarta. Ahí ponía ‘Gordo’. Los Biris no estuvieron en el partido.Yo no puedo valorar la pancarta de un aficionado que no se sabe lo que significa».