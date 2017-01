El Espanyol reacciona y agrava la crisis del Granada

El Espanyol suma un punto de nueve, tras tres partidos de Liga, y ahora recibe a un Granada muy necesitado, ya que es penúltimo en la clasificación, por lo que el vestuario blanquiazul no baja la guardia y confía en firmar un triunfo ante su afición.

Las sensaciones del equipo catalán en las recientes jornadas no son las mejores. De hecho, ha perdido varias de sus señas de identidad en estos compromisos, principalmente como la solidez defensiva. Los futbolistas son conscientes de que no atraviesan su mejor momento y esperan ofrecer mañana su versión más contundente.

El entrenador, Quique Sánchez Flores, recupera al mediocentro Víctor Sánchez, tras superar una sobrecarga en la pierna, y al extremo argentino Pablo Piatti. Este último, titular habitual, no pudo jugar contra el Valencia en la anterior jornada de Liga ya que se le impedía su contrato de cesión.

Se quedan fuera de los planes del preparador madrileño el lateral izquierdo Rubén Duarte y el portero del filial Andrés Prieto. El ariete ecuatoriano Felipe Caicedo, el delantero brasileño Leo Baptistao y el defensa Javi López sigue fuera de la convocatoria.

El técnico seguirá apostando por un ataque con una única referencia, en este caso Gerard Moreno. Durante la semana ha probado a José Antonio Reyes como mediapunta. Es positiva para el grupo el regreso de Piatti, uno de los mayores argumentos defensivos en esta primera vuelta. El resto de líneas no mantendrán excesivos cambios.

Por su parte, el Granada visita al Espanyol con el objetivo de conseguir en el último partido de la primera vuelta su segunda victoria de la temporada; y así alcanzar el ecuador de la competición doméstica un poco más cerca de la zona de permanencia, que ahora tiene a seis puntos.

El equipo dirigido por Lucas Alcaraz llega a este choque en un mal momento, ya que tras la mala actuación y el empate de la pasada semana contra Osasuna sólo ha sido capaz de sumar un punto en las tres últimas jornadas de Liga.

El técnico recupera para este choque al extremo Isaac Cuenca, tras más de un mes lesionado, y también tiene ya a su disposición, y ha convocado, a los dos primeros fichajes invernales del equipo: el central islandés Sverrir Ingi Ingason y el medio griego Panagiotis Kone.

Alcaraz no podrá contar con el centrocampista nigeriano Uche Agbo, que fue expulsado en el choque contra Osasuna, y se une a las bajas del central francés Matthieu Saunier, que continúa lesionado, y del extremo marroquí Mehdi Carcela-González y del medio costamarfileño Victorien Angban, que siguen en la Copa África.

El medio esloveno Rene Krhin, que hasta ahora apenas había contado para el preparador, será el sustituto de Uche en un once titular al que también regresará el lateral zurdo brasileño Gabriel Silva, que no jugó ante Osasuna por no estar al cien por cien en el plano físico.

Además, Alcaraz tendrá que decidir si el acompañante de David Lombán en el centro de la zaga es el uruguayo Gastón Silva o el islandés Sverrir Ingi Ingason, recién fichado, y si completa el equipo titular arriba con el argentino Ezequiel Ponce o con el joven maliense del filial Aly Malle.