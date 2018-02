Dieciseisavos | Vuelta Llamada al fortín para lograr la machada Tras el duro varapalo sufrido en Lyon, el Villarreal invoca a su hinchada para remar unidos hacia una remontada épica JUANJO GONZALO Jueves, 22 febrero 2018, 06:30

Es el clavo ardiendo al que se aferra el Villarreal. El tanto logrado por Pablo Fornals en el coqueto estadio del Lyon mediada la segunda mitad del encuentro de ida de dieciseisavos de final de la Liga Europa, da un hilo de vida al conjunto amarillo en una eliminatoria que desde el principio se presentaba apasionante y muy igualada. El resultado, adverso e inesperado (un 3-1 muy doloroso), no es esperanzador para los de Javier Calleja, que afrontan el choque con la ilusión de lograr una remontada.

Estar en el sorteo de octavos de final del viernes es el objetivo de los azulejeros, que invocan a la afición a llenar el Estadio de la Cerámica en un partido en el que se lo juegan todo y «mantenerse unidos con el equipo». Mario Gaspar, quien ejerce de capitán ante la prolongada ausencia de Bruno Soriano, anima a todos a acudir en masa al campo «convencidos», pues «un estadio lleno ayuda a sumar para ganar». Se vivió en Lyon, con la hinchada apoyando de manera ferviente a los hombres de Bruno Genesio.

Se antoja fundamental, una vez más, la figura de Asenjo, que ya fue el más destacado en Francia, como la clave para recuperar la fiabilidad defensiva. Lo necesita un equipo que no ha podido dejar su portería a cero en las últimas ocho citas continentales disputadas en Castellón y que parece que no ha entrado con buen pie al 2018. No acompaña la suerte en lo deportivo y la polémica se ha centrado desde hace tiempo en los continuos altercados del portugués Semedo fuera del campo.

Eliminar al Lyon de 'su' final

Lejos de ser aquel equipo que maravilló a Europa logrando siete títulos ligueros consecutivos y haciendo buenos papeles en la Liga de Campeones, tampoco el Olympique de Lyon disfruta sus mejores días. Los tantos de Ndombele, Fekir y Depay, y el gran partido de Mariano frente al cuadro español, fueron la mejor medicina para confirmarse como un aspirante a tener en cuenta en la segunda competición europea. Los galos sufren en la liga francesa (el pasado fin de semana dejaron escapar una ventaja de dos goles ante el Lille) y las individualidades de los hombres de ataque no están ayudando a mantener el buen ambiente.

Intentarán aprovechar la circunstancia los de Calleja, que no se reserva nada para lanzarse a por una eliminatoria complicada y saldrá con el once de gala. Y, a pesar de que Mario no ocultaba en los días previos a la cita que el equipo se encuentra «tocado anímicamente», asegura que buscarán marcar pronto o llegar con ventaja al descanso. Pero que ellos, en ningún momento, estén cómodos. Una vez más, el poder de la afición vuelve a resurgir. El Estadio de la Cerámica no fallará en una jornada en la que el sueño es remontar a un equipo poderoso y volver a los octavos de final de la Liga Europa. Un lugar merecido para el Villarreal.

Alineaciones probables:

Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Rodri Hernández, Manu Trigueros, Castillejo, Pablo Fornals; Enes Ünal y Bacca

Olympique de Lyon: Anthony Lopes; Rafael, Marcelo, Morel, Ferland Mendy; Ndombele, Tousart, Traoré; Fekir, Mariano y Depay.

Árbitro: Luca Banti (Italia).

Estadio: La Cerámica.

Hora y TV: 19:00 h/beIN Sports.