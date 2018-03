Octavos | Vuelta Simeone no descarta a Oblak y da opciones a Torres Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa. / Efe El técnico atlético no se fía pese al 3-0 de la ida: «Los partidos de copa son complejos. Me preocupa todo... los aficionados rusos, el frío, la nieve que puede caer» EFE Moscú Miércoles, 14 marzo 2018, 13:02

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró hoy que Fernando Torres tiene "opciones" de jugar de titular mañana, jueves, ante el Lokomotiv, al tiempo que no descartó que también salga de inicio el esloveno Jan Oblak. "Torres sí tiene opciones de jugar. Lo veo muy bien, con la misma predisposición de trabajar. Cuando le ha tocado jugar ha dado todo lo que tiene", dijo Simeone en rueda de prensa en el estadio donde se jugará la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa. Simeone destacó la "grandísima actitud" que el delantero colchonero siempre ha demostrado, tanto en los entrenamientos como cuando le ha tocado jugar.

En cuanto a Oblak, que hoy no participó en el entrenamiento matutino, precisó que "la idea es que, si está en condiciones, pueda jugar". "Esperaremos hasta mañana y dependiendo de cómo se sienta tomaremos una decisión", agregó. El argentino advirtió que, aunque su equipo ganó la ida por 3-0, la eliminatoria no está sentenciada y admitió que le preocupa que se hable de el partido de mañana será "asequible". "Los partidos de copa son complejos. Me preocupa todo... los aficionados rusos, el frío, la nieve que puede caer", dijo.

En cuanto al favoritismo del Atlético en la Liga Europa, Simeone negó que su equipo deba pensar más allá del partido de mañana contra el campeón ruso y negó sentir envidia del Sevilla, que eliminó ayer al Manchester United en la Liga de Campeones.

Sin miedo al frío

El capitán, Gabi, confesó que él no tiene ningún miedo al frío, ya que es de Albacete, donde dijo que también los inviernos son crudos. "Nosotros nos adaptamos a cualquier campo", dijo el futbolista que entrenó en pantalón corto pese a que los termómetros marcaban varios grados bajo cero.

A su vez, negó que mañana vaya a saltar al campo desde los primeros minutos "un equipo alternativo", ya que afirmó que en el Atlético todos los jugadores pueden jugar en cualquier momento.