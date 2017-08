Sorteo Buen sorteo para los españoles en la Europa League La Real Sociedad, el Athletic y el Villarreal deberían superar la fase de grupos RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enciado especial a Mónaco Viernes, 25 agosto 2017, 15:49

No fue un mal sorteo para los tres equipos españoles en la Europa League. Quizá el grupo más complicado lo tenga la Real Sociedad, que al no ser cabeza de serie quedó emparejada en un grupo duro junto Zenit, Rosenborg y Vardar. El desplazamiento hasta San Petersburgo será un trastorno, así como la visita a Noruega donde normalmente los visitantes suelen sufrir para sacar un resultado positivo.

"Es un grupo complicado, difícil en cuanto a la distancia de los partidos y equipos importantes, el Zenit está haciéndolo muy bien, líder de la Liga rusa, un presupuesto muy alto un entrenador que conoce muy bien la liga española, no va a ser fácil

el Rosenborg viene de eliminar a la Ajax y nos puede dar problemas y el de Macedonia vamos a ver. No es un grupo fácil, con viajes largos, pero si queremos hacer cosas hay que pasar la fase de grupos", explicó Mikel Ubarretxena, vicepresidente de la Real Sociedad que no teme el disputar tres torneos. “Al final acumulas partidos, son viajes largos, el equipo puede descentrarse en alguna competición pero la experiencia que tuvimos hace cuatro años en Champions tiene que valer, hay jugadores que repiten y tenemos que intentar por lo menos ser segundo. Creo que hay fondo de armario, el otro día se vio en Vigo cómo haciendo tres cambios se dio la vuelta al partido. Hay jugadores que están lesionados, Januzaj aún no ha debutado e Iñigo Martínez tampoco. Hay plantilla y equipo para disputar todas las competiciones”, explicó.

El Villarreal, representado por Marcos Senna, fue el primero en salir de todos los participantes en el sorteo. Quedó emparejado con el Maccabi Tel -Aviv que entrena Jordi Cruyff, el astano kazajo y un Slavia de Praga que viene de la previa de la Champions. Allí cayó ante el APOEL, que el jueves cayó en suerte en el Foro Grimaldi para el Real Madrid. “Todo va a ser nuevo salvo Praga porque hemos estado el año pasado contra Sparta y ahora contra Slavia pero al principio del primer sorteo tenemos una mínima opción de elegir aunque aun así hoy en día es muy complicado afrontar esta competición. Estamos capacitados para afrontar estos viajes, estos equipos que al principio parecía que estos equipos nos complicarían pero a la mínima que te despistas te pasa por encima”, avisa Senna. “La Europa League este año nos hace muchísima ilusión, no tiramos la toalla tras quedarnos en semifinales. Seguimos ahí, el club viene trabajando muy bien hace muchos años y tenemos seguir en esta línea intentando hacerlo lo mejor posible y si continuamos así más tarde o más temprano nos llegará un título tan soñado que esperamos”, recordó el ex internacional, muy contento por el regreso de Villa a la selección.

El sueño del león

Por su parte el Athletic se medirá con el potente Hertha de Berlín pero tuvo más suerte con las bolas del bombo 3 y 4. Zorya Luhansk de Ucrania y el Östersund sueco completan un grupo J. "Sin duda que desde 2012 la Europa League es una espina que tenemos clavada, aquel año vivimos momentos únicos para el jugador, el club y también para la afición. Fueron situaciones extraordinarias que todos tenemos ganas de repetirlos pero esta vez con un mejor final. Esperamos que arranquemos bien desde el principio, tenemos la experiencia del año pasado contra el APOEL que nos hizo mucho daño. Espero que esta temporada nos podamos resarcir y llegar muy lejos”, afirma aunque avisa que “cada año es más complicado", explicó Carlos Gurpegui, representante institucional del Athletic tras su paso por el primer equipo y su función como ayudante de Ernesto Valverde en el cuerpo técnico hasta la pasada campaña.

Eric Abidal, ex futbolista del Lyon, Barcelona y Olympiacos, es el embajador de la final de Lyon, que se jugará el 16 de mayo. Se le vio muy cerca de Andoni Zubizarreta, ahora director deportivo del Marsella. “Parecía que podía tocarnos el Athletic, pero espero que si nos encontremos sea en Lyon", bromeó el ex guardameta, que bromeó con Jon Berasategui y Juan Ignacio Añibarro, que formaban parte de la expedición rojiblanca junto a Gurpegui. No quiso hablar mucho del momento del Barcelona, al que reconoció "sigue desde la distancia" y por eso prefiere "no emitir juicios de valor sin tener todos los datos".

Pogba, mejor jugador de la 2016-17

El premio al Mejor Jugador de la Temporada en la UEFA Europa League se entregó durante la ceremonia y fue para Paul Pogba, que estaba nominado junto a otros dos futbolistas del Manchester United: Zlatan Ibrahimovic y Henrik Mhkitaryan. El francés, que participó el miércoles en la campaña #Equalgame, dejó un mensaje grabado tras recibir el premio elegido por 48 entrenadores y 55 de la periodistas de la ESM (European Sports Media). “Estoy muy contento por este premio, es un honor porque logramos un título y ahora podremos disfrutar en la Champions”, explicó tras coger el premio de manos de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

GRUPO A

VILLARREAL

Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Astana (Kazajistán)

Slavia de Praga (R. Checa)

GRUPO B

Dínamo de Kiev (Ucrania)

Young Boys (Suiza)

Partizán (Serbia)

Skënderbeu (Albania)

GRUPO C

Braga (Portugal)

Ludogorets Razgrad (Bulgaria)

Hoffenheim (Alemania)

İstanbul Basaksehir (Turquia)

GRUPO D

AC Milan (Italia)

Austria de Viena (Austria)

Rijeka (Croacia)

AEK Atenas (Grecia)

GRUPO E

Lyon (Francia)

Everton (Inglaterra)

Atalanta (Italia)

Apollon Limassol (Chipre)

GRUPO F

Copenhague (Dinamarca)

Lokomotiv de Moscú (Rusia)

Sheriff Tiraspol (Moldavia)

Zlín (R. Checa)

GRUPO G

Viktoria Plzeň (R. Checa)

FCSB (Rumania)

Hapoel Beer-Sheva (Israel)

Lugano (Suiza)

GRUPO H

Arsenal (Inglaterra)

BATE Borisov (Bielorrusia)

Colonia (Alemania)

Estrella Roja (Serbia)

GRUPO I

Salzburgo (Austria)

Marsella (Francia)

Vitória Guimarãs (Portugal)

Konyaspor (Turquia)

GRUPO J

ATHLETIC CLUB

Hertha de Berlín (Alemania)

Zorya Luhansk (Ucrania)

Östersund (Suecia)

GRUPO K

Lazio (Italia)

Niza (Francia)

Zulte Waregem (Bélgica)

Vitesse (Holanda)

GRUPO L

Zenit San Petersburgo (Rusia)

REAL SOCIEDAD

Rosenborg (Noruega)

Vardar (Macedonia)

CALENDARIO

-Primera jornada: 14 de septiembre

Villarreal-Astana

Hertha-Athletic

Real-Rosenborg

-Segunda jornada: 28 de septiembre

Maccabi-Villarreal

Athletic-Zorya

Zenit-Real

-Tercera jornada: 19 de octubre

Villarreal-Slavia

Ostersunds-Athletic

Vardar-Real

-Cuarta jornada: 2 de noviembre

Slavia-Villarreal

Athletic-Ostersunds

Real-Vardar

-Quinta jornada: 23 de noviembre

Astana-Villarreal

Athletic-Hertha

Rosenborg-Real

-Sexta jornada: 7 de diciembre

Villarrea-Maccabi

Zorya-Athletic

Real-Zenit

DIECISEISAVOS DE FINAL

Sorteo, Nyon. 11 de diciembre. 13:00 horas en Nyon.

Ida. 15 de febrero.

Vuelta. 22 de febrero.

OCTAVOS DE FINAL

Sorteo, Nyon. 23 de febrero.

Ida. 8 de marzo.

Vuelta. 15 de marzo.

CUARTOS DE FINAL

Sorteo, Nyon. 16 de marzo.

Ida. 5 de abril

Vuelta. 12 de abril:

SEMIFINALES

Sorteo, Nyon. 13 de abril.

Ida. 26 de abril

Vuelta. 3 de mayo

Final. Stade de Lyon. 16 de mayo: