Liga Europa | Fase de grupos Herrerín se reivindica en Berlín El Athletic de Ziganda no brilla pero sigue sin perder, no encaja goles y obtiene un valioso empate ante el Hertha J. REKALDE Jueves, 14 septiembre 2017, 23:23

Sigue este Athletic de Ziganda cosechando mejores resultados que juego. Ya suma nada menos que cinco victorias y tres empates con el nuevo técnico tras las tablas firmadas ante el Hertha en el histórico estadio Olímpico de Berlín, donde el mítico Jesse Owens se colgó cuatro medallas de oro para sonrojo del dictador Adolf Hitler, el Barça conquistó la Champions ante la Juventus y Zinedine Zidane le propinó un cabezazo a Materazzi en la final del Mundial 2006 ganada por Italia en los penaltis.

0 Hertha Kraft, Plattehardt, Rekik, Langkamp, Pekarík, Darida, Lustenberger, Kalou (Haraguchi, min. 85), Duda, Weiser e Ibisevic (Leckie, min. 76). 0 Athletic Herrerín, Balenziaga, Laporte, Etxeita, Lekue, Vesga, San José, Córdoba (Raúl García, min. 71), Muniain (Aketxe, min. 90), Williams (Susaeta, min. 85) y Aduriz.

Un buen punto para los bilbaínos ante el teórico rival directo para el liderato de un grupo flojo en el que también militan el Ostersund sueco y el Zarya ucraniano. Basta decir que el mejor fue Iago Herrerín, autor de tres intervenciones clave en la segunda mitad, para conocer cómo jugó el Athletic. No brilla y no tiene un juego fluido, pero dice mucho en favor del trabajo del técnico el hecho de que no haya encajado ningún gol en Liga y tampoco en este comienzo de la Liga Europa, sin contar las previas.

Las finales perdidas en 1977 y 2012 hacen que al Athletic le motive especialmente la segunda competición continental. Fue eliminado de forma sorprendente el curso pasado por el Apoel chipriota, equipo goleado el jueves por el Real Madrid en la Champions, y fracasó como visitante ante otros rivales de medio pelo como el Zilina, AZ Alkmaar, Sassuolo, Genk o Rapid de Viena. El ‘Cuco’ dio descanso de inicio a Raúl García y colocó a Herrerín bajo los palos, pero apostó por un once prácticamente titular.

Nada de confianzas ante un Hertha que regresaba a las competiciones europeas y sufría bajas importantes. Además, su técnico, el húngaro Pál Dardái, sorprendió al dejar en el banquillo al australiano Mathew Leckie, su mejor goleador en este comienzo de temporada. Para intimidar a los vascos, lanzó al ataque a dos veteranos curtidos en mil batallas: el costamarfileño Salomon Kalou, campeón continental con Chelsea, y al ariete bosnio Ibisevic, goleador centenario en la Bundesliga al que en Alemania comparan con Aritz Aduriz.

Discurrió el primer tiempo con un juego deslabazado. El Hertha acostumbra a jugar a base de balones largos desde sus centrales y eso dificultaba al Athletic poder controlar el centro del campo, donde San José y Mikel Vesga forman una pareja interesante y más complementaria de lo que parece. La mejor y casi única ocasión de ese período la tuvo Iker Muniain, quien tras recibir una excelente dejada de espuela de Aduriz y hacer una bonita finta, lanzó desviado. Los vizcaínos protestaron ligeramente al árbitro el pisotón que le dio Weiser a Laporte cuando el germano ya tenía una amarilla. El juez eslovaco entendió que fue una acción involuntaria.

Aumentó el ritmo y la intensidad el Hertha tras el descanso e incomodó más a un Athletic que sufría para dar un par de pases de seguridad que permitieran ralentizar el juego y frenar el ímpetu de los berlineses. Llegaron las ocasiones locales, pero por fortuna Iago Herrerín, aparentemente algo pasado de peso, estuvo sobresaliente. Rechazó primero un disparo duro del lateral Plattehardt, clave en este equipo por su profunfidad y golpeo a balón parado, y minutos después abortó el tiro de Ibisevic, un ‘peleas’ de mucho cuidado. A un cuarto de hora del final, se lució de nuevo a lanzamiento de Kalou. De los ‘leones’ no había noticias en ataque, más allá de un balón suelto desaprovechado por el joven Córdoba antes de ser reemplazado por Raúl García. También Vesga rondó el gol en un cabezazo, pero hubiera sido demasiado premio.