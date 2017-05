Mourinho: «Teníamos que haber marcado más goles»

José Mourinho atendió a los micrófonos de BeIN Sports al término del partido ante el Celta y analizó la victoria 0-1 de su Manchester United. «Teníamos que haber marcado más goles, Sergio les ha mantenido en el partido con sus paradas. Para lo que jugamos marcamos poco. El marcador nos deja un poco por delante pero no está cerrado, lo sabe el Celta y también nosotros», comentó el portugués.

Respecto al dominio del Celta en la segunda parte, justo antes del 0-1, Mourinho fue claro: «Normal que tengan el balón, es su modo de jugar, pero se lo hemos quitado y les hemos controlado bastante bien. Habíamos merecido el gol. A veces a balón parado se consiguen cosas que en juego no».

El técnico luso no cree que el conjunto gallego tire la toalla de cara a la vuelta: «El Celta irá con toda su ilusión y sus fuerzas a Old Trafford, el domingo jugará con los que no lo han hecho hoy».

De hecho, Mourinho sigue pensando que la semifinal está igualada: «La eliminatoria está al 50%, todo está abierto. Espero que Old Trafford juegue por nosotros tanto como Balaídos ha hecho por el Celta».