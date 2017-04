«Nos vemos cerca de ganar la Europa League»

A sus 21 años, André Onana ya sabe lo que es recibir una ovación en el Amsterdam ArenA. Defiende la portería que en su día hizo grande a un mito como Van der Sar y que llevó al Barcelona a Jasper Cillessen. Precisamente, el camerunés hizo las maletas en sentido contrario que el holandés y heredó su condición de número uno a las órdenes de Peter Bosz. El tiempo dirá si el único futbolista de élite surgido de la Fundación Samuel Eto’o está capacitado para volver a vestir de azulgrana, pero entretanto él se centra en llevar al Ajax a la conquista de la Europa League. La última vez que el conjunto ‘ajacied’ levantó un título continental (Liga de Campeones, 1995), ni siquiera había nacido.

¿Se arrepiente de haberse marchado del Barcelona?

Si tuviera que tomar ahora esa decisión, haría lo mismo que entonces. Estoy contento en el Ajax, contento de haber salido del Barça. Es cierto que no fue fácil: llevaba muchos años allí, hice muchos amigos... Tenía allí mi pasado, era un poco difícil dejarlo atrás, pero no me arrepiento.

¿Le gustaría regresar algún día?

Sí. ¿A quién no le gustaría jugar en el Barça? Pero ahora lo importante para mí es hacer bien las cosas aquí, ganar todo, y sobre todo crecer como futbolista y como persona. Luego, el tiempo nos dirá.

¿Por qué eligió el Ajax?

Es un club que tiene la misma filosofía que el Barça, además les gusta jugar con jugadores jóvenes, y eso me gustaba. No es cualquier club que pueda apostar por un chico de 20 años en su portería, el Ajax es un equipo histórico y en mi posición es aún más difícil. Pero sabía que el Ajax era el equipo ideal para mí, sobre todo para crecer.

Ahora está triunfando, pero le costó mucho tiempo contar con minutos en el primer equipo. ¿Pensó en cambiar de aires?

Sí, pensé en salir del Ajax. Con Frank de Boer era un poco más difícil, porque él ya tenía su número uno y era complicado cambiar su decisión. Yo le entiendo, Jasper (Cillessen) es un grandísimo portero y lo estaba haciendo muy bien entonces. Después vino Peter (Bosz) y me dio confianza, y gracias a Dios sigo siendo titular.

¿Siente que ya ha hecho olvidar a Cillessen?

La verdad es que la afición está muy contenta conmigo y yo con ellos, aunque no es mi intención hacer olvidar a Jasper. Él es un grandísimo portero, es holandés, juega con la selección… Eso sí, es cierto que la gente habla poco de él, al menos yo no he escuchado nada; pero olvidar nunca lo olvidarán, ha hecho cosas muy buenas con el Ajax.

Es uno de los pilares de este Ajax, pero aún no ha renovado y su contrato acaba en 2018.

No me preocupa. Para mí lo más importante es pelear los dos títulos que nos estamos jugando, la renovación ya vendrá si tiene que llegar, y si tengo que irme me iré. Ya tenemos una propuesta del Ajax, y con tiempo y calma valoraremos lo que es mejor para mí y sobre todo para el club.

¿Le gustaría seguir en Ámsterdam?

Me gustaría jugar un poco más aquí, aprender, crecer, y a partir de ahí el tiempo nos dirá si todas esas cosas van bien.

Barcelona, Ajax… ¿Cuál es el siguiente paso en su carrera?

Espero tener la suerte de poder jugar en una competición mejor, la Liga española o la inglesa. Pero antes tengo que hacer las cosas bien. En España no juega quien quiere, sino quien puede. Lo hacen los mejores jugadores del mundo.

¿Le ha beneficiado la marcha de Frank de Boer y la llegada de Peter Bosz?

Las estadísticas lo dicen todo: con Frank no jugaba nada y con Peter lo estoy jugando todo. El cambio de entrenador ha sido muy importante para mí.

¿Y para el Ajax?

Yo creo que también. Es cierto que Frank de Boer es un grandísimo entrenador, aprendimos mucho con él, pero son entrenadores y personas diferentes. Con Peter Bosz, desde mi punto de vista, jugamos mejor, tenemos más posesión, más hambre, y eso se está demostrando con la temporada que estamos haciendo. Creo que es sobre todo mérito del entrenador, porque el año pasado éramos casi los mismo jugadores.

Peter Bosz ha sido muy discutido por sentar en el banquillo a algunas promesas del club como Bazoer, El Ghazi, Riedewald o Tete. ¿Influyeron estas decisiones en el ambiente del vestuario?

La verdad es que no. Somos un vestuario de jugadores muy jóvenes, y aparte de esto tenemos una amistad muy buena, somos todos amigos. Eso es algo muy positivo, lo que pasa fuera del campo no nos afecta dentro de él. En el equipo sólo juegan once y los demás están esperando su oportunidad de ayudar, pero al fin y al cabo somos una piña. Ganamos juntos y perdemos juntos.

¿Le ha preguntado Davinson Sánchez por el Barcelona? ¿Tiene nivel para jugar en el Camp Nou?

No hemos hablado de eso todavía, pero Davinson tiene nivel para jugar en cualquier equipo grande. Es buenísimo, un gran defensa y también buena persona. Poner en duda su nivel porque juegue en la Eredivisie es una tontería. ¿Alguien dudaba de Cillessen? Davinson está capacitado para jugar en Inglaterra, en España… Es cierto que el nivel de la liga holandesa no es tan alto como otras, pero él también ha demostrado cosas en la Europa League. En el futuro puede ser muy importante.

¿Esperaban una temporada así del Feyenoord?

No, la verdad que no. Pero yo tampoco les veo tan fuertes, creo que el problema lo hemos tenido nosotros. No es una excusa, pero hemos jugado muchos partidos con la Europa League, este mes tres cada siete días… Si nosotros estamos bien, podemos ganar a cualquiera, y el partido que hicimos contra el Feyenoord (el Ajax ganó 2-1, pero realizó 17 disparos más a portería que su rival) lo dice todo.

Ya han dejado fuera de la Europa League a equipos importantes de España y Alemania, ¿se ven capaces de levantar el trofeo?

Nos vemos cerca, podemos hacerlo. Con un poco de suerte podremos llegar a la final e incluso ganarla. El Celta fue el partido más difícil que hemos jugado, porque es un equipo que hace una presión muy alta y tienen mucha posesión, juegan como nosotros. Tienen jugadores de renombre y calidad, son un muy buen conjunto.

¿Sienten que la exigencia con el Ajax va a ser máxima a partir de ahora?

Creo que sí, pero eso es mejor para nosotros. Somos jugadores muy jóvenes y nos va a ir bien para aprender y crecer. También sabemos que jugar competiciones europeas es muy difícil porque tienes que enfrentarte a equipos muy grandes, con más experiencia que nosotros. Pero la presión nos irá bien.

¿Qué tipo de portero es Onana?

Intento ser un portero moderno, no el típico que se queda bajo palos y únicamente para. Intento ayudar a mi equipo en muchos aspectos: el juego de pies, la salida del balón, el estar adelantado y los balones aéreos. Pero sobre todo, transmitir seguridad, que es lo que necesita mi equipo. Darles la confianza de que pueden jugar conmigo, que siempre sepan que estoy ahí.

Precisamente, el juego de pies le ha costado algún gol en contra.

Forma parte del aprendizaje. En un club como el Ajax, al que siempre le gusta tener el balón, el portero tiene que hacerlo. Me lo pide el entrenador. Me dice: «Onana, tú arriesga. Si fallas la culpa es mía». Si tengo que fallar mil veces, lo volveré a hacer hasta acertar.

Entonces, las críticas a Ter Stegen le parecerán injustas…

Ter Stegen es mi portero favorito, pero no voy a decir que son injustas. Es normal que te critiquen, el Barça es un club en el que hay mucha presión, no es fácil. Pero el error es humano, y Ter Stegen es un gran portero, el Barça necesita un portero como él, que arriesgue.

¿Se arrepiente de no haber ido a la Copa África?

La verdad es que no me arrepiento. Todos sabemos cómo es Camerún… Cuando me sienta bien, lo pensaré.

En cualquier caso, aún no ha debutado en partido oficial con Camerún y hay rumores que dicen que Holanda querría nacionalizarle. ¿Aceptaría una llamada de la 'Oranje'?

Algo he escuchado, pero lo más importante ahora es centrarse en el Ajax, lo de la selección ya vendrá. Soy joven y tengo mucho tiempo por delante. Como me decía Van der Sar, todavía soy un ‘chiquitín’ siendo portero con 21 años. No tengo que pensar en esto ahora, pero no es un no rotundo, ni tampoco un sí. Ya veremos la temporada que viene o de aquí a dos años si estoy bien.