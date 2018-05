Zidane, un repóquer madridista a toda velocidad

🔴🎙 Zidane (@realmadrid):



➡ "Lo que estamos viviendo es impresionante, no tenemos palabras"



➡ "No es momento de hablar de lo que ha dicho @Cristiano"



➡ "Le he dicho a los jugadores que hay que vivir plenamente este momento, no se vivirá nunca más"#beINFinalUCLpic.twitter.com/LRt7X5Jl43