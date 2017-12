Jornada 6 Trámite peligroso para el Barça ante el Sporting de Portugal El equipo azulgrana ya está clasificado para octavos como primero de grupo, pero el riesgo de lesiones y la calidad del rival condicionan las rotaciones de Valverde P. RÍOS Barcelona Martes, 5 diciembre 2017, 16:36

Partido extraño el que va a disputar el Barça este martes ante el Sporting de Portugal para cerrar una fase de grupos de la Liga de Campeones en la que que ya se ha asegurado el pase a octavos de final como primero de grupo. A Ernesto Valverde, que no quiere perder más puntos en Liga antes de Navidad tras los dos empates consecutivos contra Valencia (1-1) y Celta (2-2), le gustaría dar descanso a todos sus titulares y afrontarlo como si se tratase de la eliminatoria de 1/16 de final de la Copa del Rey recién superada ante el Murcia: tirando de suplentes y de jugadores del filial. Pero el equipo portugués sí se juega el billete como segundo, aunque lo tiene complicado (necesita ganar y que la Juventus pierda ante el Olympiacos) y cuenta con calidad en su plantilla para hacer un roto en el estadio azulgrana si el Barça no se lo toma en serio. Por respeto a los rivales y a la propia afición que acuda al Camp Nou, también por prudencia deportiva, el técnico intentará presentar un equipo competitivo. La UEFA también premia económicamente cada victoria, un detalle que no es menor.

No estarán los último lesionados Umtiti, que debe cumplir dos meses de baja tras sufrir una lesión muscular ante el Celta, e Iniesta, que de momento es duda para enfrentarse el domingo al Villarreal. Se unen a las ausencias de Mascherano, Dembélé, Rafinha y Arda Turan, éste ya buscando equipo, no porque se encuentre en la enfermería. Valverde debe meditar si arriesga a la pareja de centrales que le queda, Piqué-Vermaelen, un peligro teniendo en cuenta la fragilidad física del belga y que cualquier contratiempo, también respecto al catalán, dejaría a la defensa en cuadro para partidos de Liga tan importantes como el Villarreal-Barça el Clásico ante el Real Madrid. Por la normativa de la UEFA respecto a los canteranos de la lista B (edad, años en el club…), el entrenador azulgrana tampoco puede echar demasiado mano del filial para la zona defensiva en la Liga de Campeones.

Aunque a Messi y, especialmente, a Luis Suárez no les vendría mal un descanso, la Liga de Campeones siempre les motiva y el argentino sigue buscando ese gol 100 que se le resiste. Ya los logró sumando las competiciones europeas, pero en la máxima competición lleva 97.

Con el Sporting de Lisboa volverá Mathieu al Camp Nou después de tres temporadas en el club. Fue importante en la conquista de las dos Ligas de Luis Enrique, pero se fue señalado por su última mala temporada. Buscará su pequeña revancha deportiva como central en un equipo de Jorge Jesús muy peligroso a la contra, con Gelson Martins como jugador más destacado, y en la agenda del Barça, junto a Bruno Fernandes, Marcos Acuña y Bas Dost, con las espaldas bien cubiertas por un mediocentro que podría competir en cualquier grande de Europa como William Carvalho. El Sporting es colíder en Portugal con los mismos puntos que el Porto (33) y en el partido del José Alvalade sólo cedió ante el Barça por un gol en propia puerta del uruguay Coates.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Digne; André Gomes, Sergio Busquets, Denis Suárez; Alcácer, Luis Suárez y Messi.Sporting de Portugal: Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao; Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes, Marcos Acuña; Bruno César y Bas DostÁrbitro: Craig Thomson (Escocia)Estadio: Camp NouHorario: 20.45 horasTV: beIN Sports