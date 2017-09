Liga de Campeones | Fase de Grupos Roma, inicio del camino hacia el sueño de Kiev Diego Simeone. / Jaime Reina (Afp) Simeone recupera a Griezmann para intentar otra campaña más su gran desafío: la 'orejona' que se le resiste por culpa del Real Madrid RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 12 septiembre 2017, 01:16

«La Liga de Campeones es mi obsesión», canta la grada del Atlético, que no se ha podido juntar aún en Madrid para ver a los suyos. Desde mediados de mayo sólo ha podido seguir a los suyos por televisión, o viajando a estadios ajenos. Realmente el balance no es malo: cinco puntos en Liga en tres partidos (Girona, Las Palmas y Valencia) para un equipo que sólo ha perdido uno de sus últimos 20 partidos oficiales como visitante. Por desgracia para el cuadro rojiblanco fue en el Santiago Bernabéu, un 3-0 que no pudo dar la vuelta en el último duelo continental del Vicente Calderón. Aquella eliminación fue agridulce y tras el triunfo bajo la lluvia, el equipo de Simeone se conjuró con la afición para volver a intentar el único título que se le ha resistido desde la llegada al cargo del técnico argentino.

Desde 2014 el Real Madrid le ha frenado en su intento de conseguir la 'orejona': dos veces en la final (2014 en Lisboa y 2016 en Milán), la pasada campaña en las citadas semifinales y dos años antes (2015) en unos cuartos de final. Su regularidad le ha permitido ser el segundo mejor equipo de Europa según el ránking UEFA y ahora quiere demostrar su potencial en un grupo C, que comparte con Roma, Chelsea y Qarabag. El primer paso hacia la final de Kiev debe darlo, de nuevo como visitante, en el Olímpico de Roma. «Es un equipo espectacular, que juega muy bien al fútbol y que tiene un entrenador fantástico», destaca Simeone, que jugó cuatro años en la Lazio, el eterno rival de la Roma y con la que hizo un doblete (Scudetto y Coppa de Italia).

Vuelve Griezmann

Cholo cuenta en Europa con Antoine Griezmann, que vuelve al once tras dos partidos y 24 días de sanción en Liga por su roja en Girona. El francés aportará gol a un equipo que se mostró romo de cara portería en Mestalla. Simeone duda en su acompañante ya que tiene la opción de apostar por el recuperado Gameiro, tirar del experimentado Torres o insistir con Correa o Vietto, que han sido la pareja titular los dos últimos duelos. Además, viendo los ensayos parece probable que Godín, Giménez, Vrsaljko, Gabi regresen al equipo y que Thomas e incluso Gaitán les acompañen en el once. «Es una competición que nos gusta, tenemos mucha ilusión depositada en ella. Empezamos contra un gran equipo como es la Roma. Los primeros partidos son clave para ver donde vamos a estar situados. Tenemos que ir a por todas en este partido y ganarlo», pide Lucas Hernández, consciente de que el cuadro romano es, a priori, el rival a eliminar para acceder a los octavos. La estadística genera optimismo a los atléticos, que además de su racha a domicilio, se aferra a que venció en los dos encuentros en los que se midió al conjunto transalpino (2-1 y 1-2 en los cuartos de la UEFA 98-99) y en su última visita al Olímpico, ya con Simeone (1-3 ante la Lazio en la Europa League ganada después en Bucarest).

La Roma de Monchi

El primer rival es la Roma, que vuelve a la Champions tras un año de ausencia, y con un conocido como Monchi al frente de la parcela deportiva. «Confío en que el inicio de la Champions sea positivo para nosotros. El primer partido siempre es importante, no crucial, pero si importante», considera el técnico romano Eusebio Di Francesco. A su juicio el Atlético «es un equipo con identidad propia en todos los sentidos. Tanto en lo físico como en lo táctico o en lo mental. Siempre van a tratar de alcanzar sus objetivos. Con Simeone saben lo que quieren, son prácticos aunque tal vez no demasiado estéticos. Es un gran entrenador. El encuentro ante el Atlético será una batalla y espero ver a mi equipo con la misma determinación que el rival», dice el entrenador, que coincide en su análisis del rival con Monchi. «Nos vamos a encontrar a un Atlético a imagen y semejanza de los años anteriores. Un equipo que trabaja muy bien, muy fuerte en la presión, fuerte físicamente, gente que tiene mucha velocidad... Sabe perfectamente lo que hace y conoce perfectamente los tiempos del partido. Para mí es el rival más difícil del grupo. El Atlético es el más complicado que el Chelsea. Es un rival muy temible», recuerda el andaluz.

La Roma, que lleva 17 días sin competir en partido oficial por la suspensión de su partido liguero ante la Sampdoria, sólo ha ganado uno de sus últimos siete choques que ha jugado en casa en la Champions. No lo hace desde el 4 de noviembre de 2015 contra el Leverkusen, único triunfo en 15 duelos de Champions, al que hay que añadirle cuatro derrotas. «Estamos en el camino que queremos. El Atlético se va a encontrar al equipo lo más cercano posible a lo que quiere el míster», explica Monchi. El equipo romano, que suele usar un 4-3-3, apuesta por la velocidad: en la circulación del balón (De Rossi, Strootman y Nainggolan llevan la manija) y en las bandas (Perotti y Defrel) para buscar a su goleador Dzeko, que marcó 39 goles la campaña pasada.

-Alineaciones probables:

Roma: Alisson, Peres, Fazio, Manolas, Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Perotti, Defrel y Dzeko

Atlético: Oblak, Vrasljko, Giménez, Godín, Filipe, Carrasco, Gabi, Saúl, Koke, Griezmann y Torres

Árbitro: Milorad Mazic (Serbia).

Estadio: Olímpico de Roma

Hora: 20.45

TV: Bein Sports