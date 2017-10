Un Atlético sin identidad no gana en Bakú y se complica su clasificación Los rojiblancos, atenazados, incapaces de marcar al modesto pero digno Qarabag, se obligan a una proeza para estar en los octavos RODRIGO ERRASTI MADRID. Jueves, 19 octubre 2017, 00:29

El Atlético se atascó en la 'final de Qarabag', no fue capaz de ganarla y complica su presencia en los octavos de la Champions. Por ahora sólo ha sumado dos puntos tras tres jornadas y los precedentes dicen que sólo otros siete equipos pasaron de ronda en esa situación, fracasando 80 de ellos con los mismos números. Es cierto que tiene dos partidos en casa, pero hasta el más optimista suspira haciendo cábalas. El Qarabag, que logró un punto histórico además de un gran pellizco económico, demostró no tener miedo e inquietó al equipo de Simeone en busca de la victoria hasta que se quedó con diez. Incluso en inferioridad dispuso de una buena opción para el 1-0.

0 QARABAG 0 ATLÉTICO Qarabag Sehic; Medvedev (Rzezniczak, min. 70), Hüseynov, Sadygov, Agolli; Richard, Garayev, Pedro Henrique (Guerreier, min. 68), Michel (Elyounoussi, min. 85), Madatov y Ndlovu Atlético de Madrid Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe; Carrasco (Correa, min. 72), Gabi, Saúl, Gaitán (Thomas, min. 63); Gameiro (Torres, min. 72) y Griezmann Árbitro Ruddy Buquet (Francia). Amonestó a Míchel y Guseynov. Expulsó a Ndlovu por doble amonestación (minuto 75). Campo Algo más de media entrada sobre los 69.870 espectadores disponibles en el Baki Olimpiy.

Y es que ni siquiera con uno más fue capaz de perforar la meta de Sehic, convertido en el héroe tras detener las mejores opciones rojiblancas en el primer acto. Se está comprobando que, hasta que aparezca Diego Costa, el Atlético tiene un serio problema con el gol. «Costa es ese delantero que siempre marca el uno a cero», decía Filipe hace unos días. Por ahora, se ha quedado sin marcar en la primera parte en ocho de sus once partidos esta temporada. Gameiro disfrutó en Bakú de una oportunidad el día en que el Atlético no se podía permitir fallar bajo ningún concepto. Ni siquiera dio la sensación de crear peligro, aunque es cierto que dejó una bola franca para Griezmann. El francés no fue capaz de superar al balcánico, lo mismo que le sucedió a Carrasco. El análisis simple puede limitarse a eso, pero dos 'mano a mano' contra el portero es lo mínimo en un así. Pero no controla el partido. Ni es capaz de recuperar la pelota

Nadie duda del enorme paso dado por el Atlético desde la llegada de Simeone. No sólo en cuestión de títulos, sino de poder competitivo en España y sobre todo en Europa. Con el argentino el Atlético ha recuperado su estatus, se ha convertido en un aspirante a esa 'orejona' que se le resiste ya que sólo el Real Madrid le ha apartado de ella durante cuatro campañas consecutivas. Acceder por quinta campaña consecutiva era el reto mínimo de este grupo, que tiene en mente terminar esta década sumando la 'primera'. Curiosamente poder llegar a esos ansiados duelos de febrero depende ahora de superar a un equipo de Azerbayán y conseguir después la doble machada ante Roma y Chelsea. Casi nada. No es imposible, porque ha demostrado tener capacidad para hacerlo pero ahora mismo su problema de juego y gol le convierte en un equipo angustiado.