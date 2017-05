Simeone: «Tengo clarísimo quién va a jugar en el lateral derecho»

Diego Pablo Simeone volvió a jugar al escondite en la rueda de prensa previa a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. "Ninguno de los que juegue en esa posición, lateral o carrilero, lo ha hecho". Con esa sentencia el técnico del Atlético de Madrid mantuvo la incertidumbre sobre el modo en que resolverá los problemas causados por la lesión ante la U.D. Las Palmas de Giménez, por el que parecía apostar como lateral derecho ante los problemas que arrastra Vrsaljko y la ausencia de Juanfran. Manifestó el Cholo que tiene "clarísimo" quien va a jugar en esa demarcación. Otra cosa es que esté dispuesto a darle pistas a Zinedine Zidane.

Incidió Simeone en que "las ausencias son importantes" pero que el fútbol es "un juego de equipo" en el que esas bajas se pueden suplir. "En estos partidos es más fácil decirles, 'mira tienes que jugar acá'", subrayó un técnico que acumula siete victorias, siete empates y ocho derrotas ante el Real Madrid desde que ocupa el banquillo del club del Manzanares. Sólo ha hincado la rodilla ante el gran rival de la capital en dos de las trece últimas ocasiones en las que se ha medido a la escuadra merengue, pero en su ánimo pesan aún las dos finales de Champions perdidas en Lisboa y Milán, la última de las cuales le dejó especialmente tocado.

Negó pese a ello Simeone que la entidad del encuentro del martes haga especial mella en su mente. "Cualquier partido, en la previa, me tiene aislado y con la tensión normal que uno tiene ante la responsabilidad que uno ha generado en la gente y en el club. Esto siempre va creciendo. Lo siento juguemos contra Las Palmas, el Madrid o el Leganés. No me cambia", recalcó el preparador argentino.

"Imagino un partido complejo"

Se detuvo a comentar el choque que espera encontrarse ante el Real Madrid. "Imagino un partido saliendo ellos fuerte, como lo suelen hacer en casa, estará la variante de si puede jugar Isco atrás de los dos puntas o meter a James o Asensio", apuntó. Y dio su receta para contrarrestar las prestaciones de los blancos. "Tendremos que ser fuertes y llevar el partido adonde más cómodos lo podamos vivir", recalcó. "Me imagino un partido complejo y desde lo táctico el que mejor logre colocar las piezas, posiblemente su equipo jugará mejor", añadió.

Tuvo el Cholo palabras de elogio para Zidane, quien esta mañana alabó también al Atlético de Madrid. "El trabajo de Zidane es espectacular", subrayó, recordando el modo en que el galo agarró al Real Madrid en enero de 2016 logrando "equilibrar las emociones" alteradas del conjunto del Paseo de la Castellana por aquel entonces para "armar un gran equipo". "Siempre los partidos de equipos importantes tienen dificultades y mañana se van a enfrentar dos equipos importantes", abundó.

Godín: "Se aprende mucho de las derrotas"

Simeone estuvo acompañado en la rueda de prensa por dos de sus hombres de máxima competencia: Godín y Gabi. "Es un partido que nos va a exigir desde todos los puntos de vista", apuntó el central uruguayo sobre el encuentro ante el Real Madrid. Reconoció el zaguero que el pasado está ahí. Remarcó que "se aprende mucho de las derrotas", en referencia a lo sucedido en Lisboa y Milán, pero puntualizó que "son partidos diferentes".

Expresó Godín su confianza en la decisión de Simeone sobre quién ocupe finalmente el lateral derecho, demarcación clave al tener que enfrentarse quien en ella se desempeñe a Marcelo, uno de los futbolistas más peligrosos del Real Madrid y en gran estado de forma, como demostró el pasado sábado ante el Valencia. "Va a ser un compañero que habitualmente no ha jugado, y nosotros a intentar ayudarle", comentó. "Estamos preparados para todo y hay que jugar", agregó el experimentado defensa, quien resaltó que "marcar fuera de casa siempre es importante" y que no quiso entrar en si algún equipo tiene a priori más posibilidades de pasar a la final que el otro. "De favoritismo es difícil hablar en una eliminatoria tan igualada", remachó.

Gabi hizo hincapié en que el Real Madrid no tiene "sólo pegada" sino que "domina todos los ámbitos del juego muy bien". Eso sí, resaltó que "el Atlético, a día de hoy, es también un equipo muy completo". "Mañana seguro que encontramos la mejor forma de hacerle daño al Madrid", se mostró confiado.

Advirtió Gabi de la necesidad de "controlar muy bien" las emociones y hacer "el partido perfecto para ganar al Madrid", expresando además su "ilusión" de estar en otra final. "Sabemos cómo arpieta el Bernabéu", destacó el mediocentro, por lo que insistió en la necesidad de realizar "un partido serio" sabiendo que lo normal es que la eliminatoria se resuelva en el Vicente Calderón.