Koke Vegas, el futbolista cofrade Koke Vegas, junto al espectacular palio de la Virgen de Gracia. :: borja gutiérrez El portero malagueño, que debutó en Primera con el Levante, es devoto de la Virgen de Gracia BORJA GUTIÉRREZ MÁLAGA. Domingo, 27 mayo 2018, 00:06

Son unas vacaciones felices para Koke Vegas, uno de los seis futbolistas malagueños que han debutado esta temporada en Primera División y quizás uno de los profesionales menos conocidos para el aficionado local. Su estreno fue en la última jornada liguera defendiendo la portería del Levante ante el Celta, en Balaídos (4-2). Pero hasta llegar ahí, este antequerano nacido en 1995 (cumple 23 años en septiembre) mezcla un bonita historia familiar y profesional.

Jugó en las categorías inferiores del Málaga, Puerto Malagueño y Antequera, y es el debutante más joven en la historia del primer equipo del cuadro blanquiverde en Tercera, con 15 años. Además, ha pasado por la cantera del Espanyol, donde coincidió con el malaguista Andrés Prieto, y ha medrado entre Segunda y Segunda B hasta pelear por ser el segundo portero del Levante, con Muñiz como principal valedor.

Koke Vegas es un futbolista cofrade, y es hermano de la cofradía del Rescate. Ser portero tiene mucho de fe, y Koke la tiene, también herencia de su padre, que lo acompaña en la entrevista en la casa hermandad, en calle Aguas. Son devotos en concreto de la Virgen de Gracia. «Es un trono que mi padre ha sacado desde joven, y yo lo he llevado tres años. A día de hoy no puedo sacarlo por el fútbol, pero siempre me escapo para verla en la capilla o en la salida», explica.

Si a alguien le suena mucho su apellido es por la trayectoria de su progenitor. Aunque su nombre es Jorge Ruiz Ojeda, explica que Vegas «es el segundo apellido de su padre (Kiko Vegas), que fue profesional en el Málaga, Villarreal, Poli Ejido o Numancia, y es por seguir la saga de porteros de la casa». De esta forma, heredó lo de jugar con las manos: «Nunca tuve dudas; creo que cuando vi una pelota por primera vez la cogí en vez de chutar», relata con nostalgia.

Nuestro protagonista empezó el año como cedido en el Alcoyano, tutelado por Muñiz, quién lo usó el año anterior en Segunda como tercer portero: «Fue importante que apostara por mí. Por él renové tres años más, pero también pensaba que necesitaba minutos, y por eso fui a Segunda B al principio de esta temporada».

Cambio de mentalidad

En enero, todo se agitó. Tuvo que cambiar la mentalidad de jugar por la de luchar para ir convocado. El Levante le repescó para tercer portero por la salida del anterior (el australiano y mundialista Langerak) y coincidió con la lesión de gravedad del titular, Raúl Fernández. Ante Villarreal y Deportivo fueron sus primeras convocatorias en la máxima categoría del fútbol, como segundo efectivo, tras pocos días en un vestuario de Primera.

«Al final se hace normal, pero las primeras jornadas son impactantes, o cuando te enfrentas a un Madrid o Barcelona; pero luego te acostumbras porque es lo que haces cada mañana, con delanteros de Primera que te chutan». Fue una experiencia que culminó con la titularidad en el último partido. Paco López, con números de Champions tras sustituir a Muñiz, le dio la alternativa.

El guardameta sólo tiene palabras de elogio para Muñiz, pese a que esta semana se haya desestimado su regreso al club de La Rosaleda: «Le tengo en mucha estima, y no veía mejor combinación que él para devolver al Málaga a Primera. Me ha marcado, le estaré eternamente agradecido y ha demostrado ser un gran entrenador».

El Málaga echó el cierre a diez años consecutivos en Primera en el Ciutat de Valencia con la victoria del Levante (1-0), y Koke Vegas era suplente en el banquillo local: «No me supo tan mal porque, aunque hubieran ganado, lo tenía imposible; me consolaba porque su descenso no dependía sólo de ese partido», explica .

Su debut fue agridulce por la contundencia del resultado en contra: «Me lo dijeron durante la semana, estaba ilusionado y precavido para no liarla con una lesión (entre risas). Tuve nervios previos en el hotel la noche antes, pero cuando pitó el árbitro estaba muy tranquilo. Me sorprendió, no me lo esperaba, pero supongo que me vi preparado y bien para competir», rememora. Enfrente tuvo a Iago Aspas... «Cuatro goles no me empañan el disfrute de ese día», dice muy seguro de sí mismo.

Vegas ya descansa en su tierra, sobre todo en Antequera, ciudad que con él ya acumula ocho futbolistas que ha tocado Primera. Antes lo hicieron Cárdenas, Pinto, Chuzo, Morales, Calatayud, Cala y Kiko. Ahora tiene la mente puesta en la pretemporada que arrancará en julio. Cuenta con dos años más de contrato y no piensa más allá que en mejorar la experiencia.