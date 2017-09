Impuestos Jorge Mendes, imputado en el presunto fraude fiscal de Cristiano Ronaldo El agente portugués, que también fue investigado por el 'caso Falcao', deberá declarar el próximo 19 de octubre COLPISA Miércoles, 6 septiembre 2017, 14:45

El agente portugués Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, entre otros muchos futbolistas, ha sido imputado por la justicia española por su implicación en el caso de presunto fraude fiscal de la gran estrella del Real Madrid.

Mendes deberá declarar ante el juzgado de Pozuelo de Alarcón el próximo 19 de octubre, al igual que otros dos consejeros de Cristiano Ronaldo también imputados, el agente de imagen Luis Correia y su abogado Carlos Osorio. Mendes ya fue imputado a finales del pasado mes de junio por fraude fiscal a la Hacienda española de otro de sus jugadores, el colombiano Radamel Falcao (Mónaco).

Cristiano Ronaldo está imputado por haber defraudado 14,7 millones de euros. "Ayer (por el martes) mismo hablé con él y le dije 'Jorge, tú eres como yo, no sabes nada de este tema de impuestos'. Jorge tiene un año menos de escolaridad que yo, no entiende nada de impuestos y no tiene maldad. Su especialidad es conseguir los mejores contratos y ya está", indicó Cristiano, según desveló el diario 'El Mundo'.

Si Cristiano Ronaldo fuera declarado culpable y condenado, se arriesga a una multa "de al menos 28 millones de euros" y a una pena de hasta tres años y medio de prisión, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha.

Entre otros clientes de Mendes están también el exentrenador portugués del Real Madrid José Mourinho, Fabio Coentrao, Ricardo Carvalho y Ángel Di María, todos ellos investigados por la justicia española por presuntos fraudes fiscales.

"A la vista de la declaración presentada por el investigado (Cristiano Ronaldo) y dado que se desprenden indicios de la posible participación en los hechos objeto de la investigación de Jorge Mendes, Carlos Osorio y Luis Correia, interesa por el Juzgado de Instrucción se cite a los mismos a declarar en calidad de investigados por la posible relación que pudieran tener en los hechos objeto del presente procedimiento", refleja el escrito que presentó el pasado 31 de julio la Fiscalía Provincial de Madrid a raíz de las manifestaciones ante la juez de Cristiano Ronaldo, que descartó toda responsabilidad en sus asesores.