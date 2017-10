Isco, primer malagueño que opta a ganar el Balón de Oro

«Es una enorme alegría para Málaga y el fútbol malagueño», recalca Fernando Hierro

Aunque pueda existir la creencia de que antes que Isco estuvo Fernando Hierro en la lista de candidatos al Balón de Oro, el veleño no tuvo ese honor. Yeso que fue uno de los futbolistas más importantes de Europa en su época, como así se le reconoce habitualmente en todos los foros. Ayer, en declaraciones a este periódico nada más conocerse la candidatura del ‘duende de Arroyo de la Miel’, Hierro no podía disimular su felicidad por varias razones: «Es una enorme alegría para Málaga y el fútbol malagueño, aunque a estas alturas no supone una sorpresa que Isco esté en esa lista de los mejores jugadores del mundo. Personalmente estoy encantado porque es un chico al que conozco desde que tenía 15 años (entonces el que fuera líder de la selección era director deportivo de la Federación Española), así que he sido un privilegiado al ver su progresión. Pero además es para estar aún más satisfechos porque se puede decir que debutó en el Málaga y que fue el equipo de nuestra tierra el que lo vio nacer y también dar el paso definitivo, además en un momento en el que yo tuve la gran fortuna de estar allí. Málaga puede estar muy orgullosa».