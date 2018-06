Isco: «Ojalá traigamos otra estrella»

El malagueño Isco afronta su primera fase final de un Mundial tras haber ganado una Champions y la titularidad en el Real Madrid. «Este Mundial de Rusia es especial porque se trata de mi primera gran competición con la selección y la afronto ilusionado, con ganas y con la intención de que todo salga bien», desveló en una entrevista en Radio Marca. El centrocampista, que suma 27 partidos con la selección en los que ha marcado 10 goles, tiene a Julen Lopetegui como su gran valedor: «Nos conocemos desde hace muchos años porque ha sido mi entrenador en casi todas las categorías interiores y me conoce muy bien». «Además, tenemos una buena relación», añadió. Precisamente el apoyo del seleccionador cuando peor lo estaba pasando en el Real Madrid le permitió a Isco ganarse un puesto en el equipo blanco y convencer a sus detractores de que debe ser fijo en el equipo en el que juegue, sea la selección o el Madrid. «Estoy muy agradecido porque un entrenador como es Julen me haya dado esa confianza cuando no tenía protagonismo en mi equipo», recordaba Isco. «Esa situación te ayuda a mejorar y a tener más confianza». El madridista se mostró «contento por la oportunidad que me dio» y confesó que él ha sabido también «devolver esa confianza sabiendo salir bien cuando no me iban bien las cosas. He crecido y madurado futbolísticamente».

Sobre el objetivo con el que encara el Mundial de Rusia, Isco es rotundo: «Sería un sueño ganar el Mundial, aunque sabemos que será muy difícil. Vamos con la maleta cargada de ilusiones, de sueños y de ambición». «Ojalá traigamos otra estrella», señaló. Para conseguirlo, será muy importante comenzar con buen pie el próximo día 15 ante Portugal, en el primer partido de la selección en Rusia. «La clave siempre es el primer partido porque va a definir un poco como va a air la selección. Nos quedan unos cuantos días para entrenar bien y llegar a tope», advirtió.

Por último, habló sobre la marcha del banquillo del Real Madrid de Zinedine Zidane, una decisión que le ha «sorprendido». «Es una pena por todo lo que nos ha ayudado en estos dos años y medio», aseguró.