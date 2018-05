Iniesta: «Estoy muy feliz, siento admiración y respeto por el fútbol japonés» El manchego que llevará el '8' en su camiseta, fue presentado ayer como gran estrella del Vissel Kobe JAVIER VARELA Viernes, 25 mayo 2018, 00:07

madrid. Andrés Iniesta ya es oficialmente jugador del Vissel Kobe japonés. Fue presentado ayer, en un acto en el que ha ejercido de maestro de ceremonias Hiroshi Mikitani, el propietario del club y dueño de Rakuten, patrocinador principal del Barcelona.

El manchego, que antes de tomar la palabra firmó su nuevo contrato con el conjunto japonés, se mostró «muy feliz de esta nueva etapa» y confesó su «admiración y respeto por el fútbol japonés». «Recibí varias ofertas de otros clubes, pero me decidí por el Vissel Kobe porque el proyecto que me presentaron me pareció muy interesante. Y me demostraron su confianza. Además, Japón es un país maravilloso y su cultura también. Me gustaría disfrutar de mi vida en Japón», añadió.

Como no podía de ser de otra manera, Iniesta lucirá el número '8' en su nueva camiseta, el mismo que ha llevado en los últimos años en el Barcelona. Esta será la primera de las dos presentaciones que le harán al español, que antes de viajar a Japón tuvo tiempo de estar unos días en Disneyland Paris con su mujer Anna y sus tres hijos Valeria, Paolo y Siena, ya que mañana podrá ponerse por primera vez su nueva camiseta en un acto en el césped del Misaki Park, en Kobe, para viajar posteriormente a España, donde se incorporará a la concentración de la selección previa al Mundial de Rusia.

El equipo de la ciudad portuaria nipona también cuenta en su plantilla con el exinternacional alemán Podolski. El Vissel Kobe ocupa actualmente la sexta posición en la clasificación del campeonato japonés, que se prolonga hasta diciembre. Iniesta será el cuarto español que juega en la J-League, donde ya lo hicieron en los noventa Beguiristain, Jon Andoni Goikoetxea y Julio Salinas.