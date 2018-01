Inglaterra y Croacia, para estrenar torneo España luchará por la primera plaza en su grupo para aspirar a la primera edición de la Liga de Naciones RODRIGO ERRASTI Jueves, 25 enero 2018, 01:05

MADRID. La Liga de Naciones de la UEFA ya está aquí y con ella un campeón de Europa cada dos años y una nueva vía para acudir a la fase final de la Eurocopa, ya que los ganadores de cada una de las cuatro ligas se hace con el pasaporte que no haya conseguido 'por la manera tradicional'. España ha quedado encuadrada en el grupo 4 de la Liga A, la de los más fuertes, junto a Inglaterra y Croacia. Si es primera (entre septiembre y noviembre será la fase de grupos) se meterá, con los otros tres mejores de esa liga de las mejores selecciones europeas, en el 'play off' final -a modo de 'final four' de basket, con los cuatro partidos (habrá tercer y cuarto puesto) en la misma sede-, y si fuese última en ese grupo descenderá a la liga B para la edición de 2020 de este torneo, en el que hay cuatro divisiones de cuatro grupos cada una formadas en función de su ránking para que haya duelos entre equipos del mismo nivel.

«Todas las selecciones tienen mucha calidad y los favoritismos se ganan sobre el terreno de juego», señaló Julen Lopetegui tras el sorteo. «La competición es atractiva y la afrontaremos con seriedad. Hará que tengamos una exigencia máxima para nosotros y vamos a salir a competir y a intentar ganar. Es una competición bonita e intensa que queremos ganar», añadió.

Además del aliciente deportivo de esta nueva competición, la selección se garantiza 15 millones de euros por el simple hecho de jugar la fase de grupos, ya que cada partido que disputen se cotizará a 3,6 millones de euros. Si el equipo de Lopetegui alcanza la fase final en la que disputaría dos partidos más, la cifra podría alcanzar los 20 millones.

Didier Deschamps, técnico de Francia, también valoró el resultado del sorteo, en el que Francia cayó contra alemanes y holandeses en el considerado 'grupo de la muerte' de esta primera edición. «Es un grupo difícil, pero ese el principio de esta Liga de Naciones: tener partidos de prestigio, con interés deportivo», afirmó a 'L'Équipe'. «La concentración y la adrenalina saldrán de manera más natural. Eso es mejor para los jugadores, para la prensa y para el público», añadió.

En contra de los amistosos

Como explicó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, «con la Liga de Naciones el nivel será más equilibrado». «Mucha gente se quejaba de los partidos amistosos desiguales, entre grandes equipos y pequeños», apuntó. Cuando dio a conocer el proyecto, el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, dijo en 2014 que «los amistosos ya no interesan a nadie, ni a los periodistas, ni al público, y las federaciones han pedido una competición».

Los primeros clasificados de los grupos de cada Liga, divididos de acuerdo al ránking europeo de 15 de noviembre de 2017, pasan a un 'play-off' propio, que será una vez haya finalizado la fase tradicional de calificación para la Eurocopa. Subirán de división las selecciones campeonas de cada grupo y descenderán las peores. Este torneo permitirá además que cuatro selecciones queden clasificadas de manera directa para la novedosa Eurocopa 2020, que se jugará en 13 estadios de toda Europa, entre ellos San Mamés. Así, gracias a esta nueva competición, no es descabellado pensar que Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino o Kosovo puedan ir a la Eurocopa.