El imparable ascenso del 'linier' Barbero Sevilla

Diego Barbero Sevilla, poco antes del 'clásico' en noviembre de 2015 (0-4 en el Bernabéu), junto a Sergio Ramos, Fernández Borbalán, Gorostegui Fernández-Ortega (cuarto árbitro y ahora en Segunda), Iniesta y Cabañero Martínez. / FAF El asistente malagueño, que fue internacional tras un solo año en Primera, será hoy el cuarto árbitro en el partido inaugural del Europeo sub-21

Hoy arranca el Europeo sub-21 con la atención puesta en un jugador malaguista, Sandro (menos, mucho menos en Horta), pero el torneo en Polonia ha servido para refrendar el imparable ascenso de un malagueño, Diego Barbero Sevilla. Para la mayoría de los aficionados al fútbol probablemente sea un auténtico desconocido, pero el árbitro asistente de Torremolinos se ha convertido por méritos propios en el mejor ‘linier’ del fútbol español.

Algo debieron de ver en el Comité Técnico de Árbitros para aupar de forma tan notoria la carrera de Diego Barbero. Su trayectoria apenas tiene parangón en el colectivo arbitral: únicamente estuvo dos temporadas en Tercera División, una en Segunda B y dos en Segunda. Pero además tras una sola campaña en la élite ya pasó a ser internacional. Su amigo Mario Melero López, colegiado de Primera al que acompañó en la categoría de ‘plata’, lo predijo con suficiente antelación: «Es muy bueno en todos los aspectos, así que pronto estará al más alto nivel».

Cuarto internacional

El paso a la internacionalidad no sorprendió a los árbitros malagueños. Desde luego, no existe otra provincia en el panorama español tan prolífica en asistentes internacionales. Diego Barbero es el cuarto después del entrañable Francisco Álvarez de la Cruz, Victoriano Giráldez Carrasco (que llegó a ser quinto árbitro en la final del Mundial de Alemania 2006 entre Francia e Italia) y Jesús Calvo Guadamuro (que tiene el récord histórico de ‘clásicos’ entre el Real Madrid y el Barcelona).

Pese a que no suele ir con Clos Gómez y Gil Manzano, se le eligió primero para la final de Copa y ahora para el torneo en Polonia

El listón estaba muy alto, pero Barbero Sevilla parece estar en disposición de elevarlo aún más. No es cuestión sólo de que asista a fases finales de Mundiales o Eurocopas. El malagueño se ha ganado una consideración extraordinaria en la élite del arbitraje español y eso se refleja en determinadas designaciones, como la actual para el Europeo sub-21.

Desde el principio Diego Barbero fue emparejado con el árbitro internacional Martínez Munuera, al que se le auguraba una gran carrera arbitral. No obstante, el valenciano no ha cumplido las expectativas y esta temporada ha tenido actuaciones poco afortunadas; en particular, en el Celta-Real Madrid aplazado y celebrado cuatro días antes del alirón blanco en La Rosaleda. Quizá pudiera pensarse que para el ‘linier’ torremolinense iba a ser un lastre, pero a la hora de la verdad la presencia de varios equipos andaluces en la máxima categoría lo han obligado a rotar y, por lo tanto, a acompañar a otros colegiados con la escarapela FIFA.

Su altísimo nivel lo ha situado probablemente como el mejor ‘linier’ del fútbol español

El altísimo nivel mostrado por el malagueño en cada partido ha provocado que los árbitros internacionales estén ansiosos por contar con él en la banda. En el Comité Técnico de Árbitros son conscientes de ello y se refleja en las últimas designaciones importantes. Estuvo como asistente de Clos Gómez en la retirada del aragonés, en la final de la Copa del Rey (junto al que habitualmente lo acompaña), y ahora está junto a Gil Manzano en el Europeo sub-21. Precisamente junto al árbitro extremeño y al ‘linier’ habitual de este, Nevado Rodríguez, también estuvo días atrás en el amistoso Rusia-Chile, previo a la Copa Confederaciones.

Una de las grandes novedades en el Europeo sub-21 será la presencia de asistentes en el papel de cuarto árbitro. Aunque previamente se disputará el Suecia-Inglaterra a las 18.00 horas, la inauguración oficial será a las 20.45 con el partido de la anfitriona, Polonia, frente a Eslovaquia. El malagueño ejercerá de cuarto colegiado junto a un trío de holandeses encabezado por Serdar Gozubuyuk y a dos árbitros que ejercerán de jueces de área. El imparable ascenso de Diego Barbero Sevilla no parece tener fin, aunque él, bastante humilde, aún se ruboriza cuando lee o escucha algún elogio.