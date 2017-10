La hoja de ruta hacia el Mundial de Rusia Imagen del Serbia-Irlanda disputado este mes de septiembre / AFP Guía para seguir los partidos decisivos para la clasificación cara a la cita mundial PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 1 octubre 2017, 18:18

La fase final del Mundial de Rusia, del 14 de junio al 15 de julio, ya tiene decididos la cuarta parte de sus protagonistas, ocho de las treinta y dos selecciones en el último torneo que se jugará con el actual formato. Son el anfitrión (Rusia) además, de Brasil, México, Bélgica, Irán, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudí. En la antesala de una nueva ampliación del total de conjuntos, ordenada con afán recaudatorio por parte de la FIFA, aún persiste el riesgo de que combinados nacionales de cierta tradición y con futbolistas importantes se queden relegados de la gran cita futbolística cuatrienal.

En los próximos días, en una nueva 'ventana FIFA', se resolverán el resto de participantes, excepto algunos de los cinco africanos (la última jornada se juega a comienzos de noviembre) y las seis plazas que conceden las eliminatorias de repesca. El sorteo de la fase final será en Moscú el 1 de diciembre. De momento, una de las incógnitas en la hoja de ruta es si el considerado mejor jugador del mundo, Messi, y con ella Argentina, se complicarán o no la vida para estar en la cita rusa. Esta es una guía práctica del desenlace de los grupos por continentes, en los que es importante recordar que los empates a puntos no se dilucidan en primer lugar por el 'goal average' particular entre los afectados, sino por la diferencia de goles global, al no ser una competición UEFA.

EUROPA: 13 plazas (se clasifican los primeros de grupo, el mejor segundo y los cuatro ganadores de repescas entre el resto de segundos)

-Grupo A (partidos los días 7 y 10 de octubre)

Francia es favorita, pero no tiene amarrada aún la clasificación directa, aunque lo normal es que no sufra para defender el punto de margen que tiene en el liderato, ya que visita a Bulgaria (aún con remotas opciones) y será anfitrión ante Bielorrusia. La noticia pasa por la posible eliminación de Holanda, que es tercera, a tres puntos de la segunda, Suecia. Aunque ambas se medirán en los Países Bajos en la última jornada, el problema estriba en que el combinado nórdico tiene ahora '+11' en su casillero de goles, por el '+5' tulipán. Antes Suecia recibe a Luxemburgo, que ya ha dado algún susto, y Holanda va a Bielorrusia.

-Grupo B (partidos los días 7 y 10 de octubre)

Sólo tienen opciones de clasificación Portugal y Suiza, que dirimirán el billete directo en el duelo a cara de perro en tierras lusas en la jornada final. La selección que entrena Vladimir Petkovic conserva tres puntos de renta, aunque peor diferencia de goles ('+15' frente a '+24'). El Andorra-Portugal y el Suiza-Hungría deberían suponer sendos trámites antes del choque clave para Cristiano Ronaldo y compañía, la vigente campeona de Europa. Es relevante recordar que tanto Suiza como Portugal son ahora los candidatos más firmes a ser el mejor segundo europeo, y eludir por tanto la repesca.

-Grupo C (partidos los días 5 y 8 de octubre)

Salvo sorpresa mayúscula, Alemania estará en Rusia e Irlanda del Norte, con cinco puntos menos, se lo jugará en una repesca. El resto de equipos del grupo están sin opciones. Sin embargo, el combinado del Ulster recibe al teutón el jueves 5 y podría aplazar el desenlace con un improbable triunfo. Un simple empate lo resolvería todo. La diferencia de goles también es clara a favor de los alemanes, actuales campeones del mundo. En todo caso, un éxito para el cuadro británico, plagado de jugadores de la Premier, que sólo lleva dos goles encajados en la liguilla y que ha sido superior a Noruega y República Checa.

-Grupo D (partidos los días 6 y 9 de octubre)

Serbia, líder con 18 puntos y cuatro de margen sobre la segunda, Gales, lo tiene muy cerca. Le basta con ganar en casa a Georgia en la última jornada, e incluso el sábado 6 dispone de otra bala en Austria, ante un rival con escasísimas opciones de clasificarse y sólo a través de una repesca. Gales, revelación en la última Eurocopa y liderada por Bale, ha ido de menos a más y dispone de sólo un punto de ventaja sobre Irlanda, a la que recibirá en Cardiff en la jornada final en un duelo que se presume dramático. Ahora mismo un simple empate entonces valdría a los locales para asegurarse al menos la respesca, pero esta situación cambiaría si en la jornada previa no ganan en Georgia y si Irlanda vence, como se prevé, ante Moldavia.

-Grupo E (partidos los días 5 y 8 de octubre)

Uno de los dos grupos europeos más igualados. Polonia (19 puntos), Montenegro y Dinamarca (ambos con 16 y la misma diferencia de goles) luchan por el pase directo y un premio de consolación, el de la repesca. Pese a que el combinado que lidera Lewandowski depende de sí mismo y visita Armenia el viernes 5, acaba con un duelo directo ante Montenegro, que podría volverse en su contra. En la penúltima jornada hay otra cita decisiva, pues la república balcánica, -que sueña con debutar en una fase final de un Mundial- se las verá ante los daneses. Estos cierran su liguilla en casa contra Rumania, sin nada en juego.

-Grupo F (partidos los días 5 y 8 de octubre)

Salvo goleadas abultadas que lo invaliden, a Inglaterra sólo le falta un punto para ser primera, y raro sería que no lo sumara en Lituania. Antes recibe a Eslovenia. Esta y Escocia, que suman 14 puntos, y Eslovaquia, con 15, van a pelear teóricamente por la repesca en dos jornadas muy inciertas, que incluyen dos duelos directos: Escocia-Eslovaquia y Eslovenia-Escocia. De esta forma, cada una de las tres dependen de sí mismas. Ligera ventaja para el combinado liderado por Hamsik, con un punto más y una cita final muy accesible en casa ante Malta.

Grupo G (partidos los días 6 y 9 de octubre)

Tras derrotar con brillantez a Italia (3-0) en el Santiago Bernabéu España es virtual campeona de su grupo, con tres puntos de renta en el liderato, una excelente diferencia de goles y citas pendientes ante Albania y en Israel. Italia es segunda con seis puntos de ventaja ante Albania. La repesca la tendrá como poco si puntúa en alguno de sus dos duelos: ante Macedonia y en su visita a Tirana. La 'azzurra' sería entonces uno de los 'cocos' en el sorteo de estas eliminatorias.

-Grupo H (partidos los días 7 y 10 de octubre)

Bélgica ya está clasificada tras ceder un solo empate en las ocho primeras jornadas, y la opción de acudir a la repesca se dirime sobre todo entre Bosnia-Herzegovina (14 puntos), Grecia (13) y Chipre (10). Sólo con que los Dzeko, Pjanic y demás compañeros ganan en Estonia en la última jornada, como sería lo más previsible, Grecia estaría obligada a superar a Chipre, en un duelo de gran rivalidad, y golear de forma muy abultada después a Gibraltar. Además, el sábado Bosnia recibe a Bélgica, esta únicamente con el honor en juego.

-Grupo I (partidos los días 6 y 9 de octubre)

El grupo más enrevesado. Cuatro selecciones, en un margen de sólo dos puntos, pelean por todo. Parten con una pequeña ventaja croatas e islandeses (16 puntos) frente a turcos y ucranianos (14). Hay dos duelos directos, el Turquía-Islandia del viernes 6 y el Ucrania-Croacia del lunes 9. También se jugarán el Croacia-Finlandia, un Kosovo-Ucrania y, en la última jornada, el Finlandia-Turquía y el Islandia-Kosovo.

SUDAMÉRICA: Cuatro o cinco plazas (el quinto del grupo juega una repesca ante el mejor de Oceanía, que ya se conoce que es Nueva Zelanda)

La liguilla más dura, la sudamericana, amenaza a Argentina, que ahora es quinta, en plaza teórica de repesca. Lo único seguro es que Brasil está clasificada, al haberse asegurado el liderato (suma 37 puntos). Sólo están fuera Bolivia y Venezuela, pero las opciones son remotas para Ecuador (20) y Paraguay (21). Además, Uruguay lo tiene muy a su favor. Es segunda, con 27, y un fácil calendario, al medirse a las dos últimas. Colombia (26), Perú y Argentina (24) y Chile (23) son las que más se mueven en la cuerda floja, aunque para cualquiera de estos equipos asegurarse al menos la quinta plaza concede un amplio margen de confianza en la repesca con Nueva Zelanda. ¿Qué tiene que suceder para que Messi esté en el Mundial? Sería lo normal, pues la albiceleste recibe a Perú la noche del viernes y acaba en Ecuador. Los otros choques importantes son el Chile-Ecuador y Colombia-Paraguay de la noche del viernes 6 o la madrugada del sábado 7, y el Brasil-Chile y el Perú Colombia del martes 10.

CONCACAF (Centroamérica): Se clasifican los tres primeros, y el cuarto juega una repesca con el quinto de Asia.

Con México (18 puntos) clasificada y Costa Rica (15), a falta de prácticamente un punto para ello, la disputa por un billete directo y otro de repesca en estas dos jornadas finales está entre Panamá (10), Estados Unidos y Honduras (ambos con 9). Sorprende la mala marcha de los norteamericanos, que con todo tienen el mejor calendario: reciben a Panamá la madrugada del sábado 7 y cierran el hexagonal en Trinidad y Tobago, que no se juega nada. Serán clave las citas Costa Rica-Honduras. Honduras-México y Panamá-Costa Rica. El cuarto clasificado se enfrentará al quinto de Asia, que saldrá de la eliminatoria entre Siria y Australia, que compite con la confederación de este continente pese a su situación geográfica en Oceanía.

ASIA (cuatro o cinco plazas)

Decidida la clasificación de Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudí, que han sido los dos mejores de sus grupos en la tercera fase, en estos días se jugará la eliminatoria entre Siria y Australia, que fueron los terceros clasificados. El ganador, presumiblemente el cuadro oceánico, se cruzará ante el cuarto de la CONCACAF en una repesca final. La ida será en Siria el jueves 5, y la vuelta es el martes 10.

ÁFRICA (cinco plazas, para los primeros de cada grupo en la tercera fase de las liguillas)

-Grupo A

Túnez y la República Democrática de Congo se disputan la clasificación, con clara ventaja para el conbinado norteafricano, con tres puntos de ventaja y un aceptable calendario: visita a Guinea y recibe a Libia, rivales que no se juegan nada. Lo normal es que un simple triunfo le conceda el billete. A Congo (Bakambu, Kakuta, Afobe, entre otros) le queda jugar en Libia y recibir a Guinea sin margen de error.

-Grupo B

Una situación parecida a la del grupo anterior, con Nigeria y Zambia como únicos candidatos y las 'águilas verdes' como claras favoritas, ya que tienen tres puntos más y, además, reciben a su máximo rival el viernes 7. Un simple empate supondría la clasificación virtual y una victoria lo aseguraría matemáticamente. El triunfo visitante obligaría a resolver todo en noviembre, con los duelos Zambia-Camerún y Argelia-Nigeria.

-Grupo C

Igualdad y emoción hasta el final. Costa de Marfil (siete puntos) es la que mejor lo tiene, frente a Marruecos (seis) y la Gabón de Camacho (cinco). Los 'elefantes' visitan a Mali el viernes 7, un rival ya eliminado, y acaban en casa ante Marruecos. Precisamente el duelo de este viernes entre Marruecos y Gabón puede beneficiar también al líder, en especial si se diera un empate.

-Grupo D

El más igualado de los cinco, con Burkina Faso y Cabo Verde (seis puntos cada una) empatados en cabeza, aunque con mejor diferencia de goles de los primeros (+2'), y con Senegal, la favorita a priori, con cinco, pero con un duelo menos. Esto es así debido a que está pendiente la repetición del Sudáfrica-Senegal tras el escándalo del arbitraje de Joseph Odartey Lamptey. Este choque se jugará en noviembre y ofrece mucho más margen a esta selección para clasificarse, pues aún le queda también ir a Cabo Verde y recibir a Sudáfrica.

-Grupo E

Egipto (nueve puntos) es favorita para volver a un Mundial. Lo tendrá casi hecho si derrota en casa el domingo 8 a Congo. Sumaría entonces doce y sólo podría ser alcanzada por la sorprendente Uganda (siete ahora), que no podría dejarse puntos (recibe a Ghana y viaja a Congo). La tercera en discordia, Ghana (cinco puntos), está siendo la decepción, debido a su gran potencial, pero si gana sus dos partidos pendientes aún podría dar la sorpresa.

