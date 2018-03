Impuestos Hacienda pide ocho años de cárcel para Xabi Alonso Xabi Alonso, durante su etapa en el Real Madrid. / ABC Al exjugador del Real Madrid, que presuntamente defraudó 2,5 millones de euros, se le acusa de tres delitos fiscales y será juzgado COLPISA Madrid Jueves, 15 marzo 2018, 13:43

La Abogacía del Estado, como representante de la Agencia Tributaria, ha solicitado ocho años de cárcel para Xabi Alonso, exfutbolista del Real Madrid y de la selección española, por tres delitos fiscales cometidos en relación con sus derechos de imagen, al utilizar presuntamente una sociedad radicada en Madeira (Portugal) para defraudar a Hacienda. Xabi Alonso está acusado de evadir 2,5 millones de euros durante su etapa en el Real Madrid y se arriesga a una pena de prisión, según adelantó 'El Confidencial'.

El caso de Xabi Alonso fue archivado inicialmente por la Fiscalía de delitos ecónomicos y el juez de instrucción, pero la Audiencia de Madrid ordenó reabrirlo para que el exjugador fuese juzgado. Xabi Alonso insiste en su inocencia y por ello no ha pretendido un acuerdo de conformidad con Hacienda para evitar la cárcel, al igual que Cristiano Ronaldo, a quien se acusa de defraudar 14,7 millones de euros. Hacienda, sin embargo, trasladó el caso de Xabi Alonso a la Fiscalía en 2015 al considerar que el exfutbolista había defraudado.

"No cabe apreciar conducta defraudatoria por su parte, sino pura y simplemente el aprovechamiento, dentro de las opciones fiscales que se le presentaban previa la fijación de su residencia fiscal en España, de la solución que consideró más ventajosa gracias a la pericia de sus asesores, lo que no entraña juicio de reproche alguno desde el punto de vista del Derecho penal", reflejó entonces el juez de instrucción.

Según Hacienda, en agosto de 2009, días antes de fichar por el Real Madrid, Xabi Alonso "simuló la cesión de los derechos de imagen a Kardzali" a cambio de cinco millones de euros que le iría devolviendo esa sociedad. Entre 2010 y 2012, Kardzali ingresó en Madeira 4,9 millones de euros por derechos de imagen procedentes del Real Madrid, Adidas, Movistar, Procter & Gamble por anuncios de Gillette, Electronic Arts Sofware, Angula Aguinaga por publicidad de La gula del Norte y El Corte Inglés por anuncios de trajes Emidio Tucci, Yamaha y Hugo Boss.

La Audiencia de Madrid consideró que el caso era tan complejo que veía razones para condenar a Xabi Alonso y también para absolverlo, por lo que lo mejor era que se decidiese en un juicio, por lo que el exinternacional se sentará en el banquillo. “Ciertamente, existen argumentos poderosos para sostener que los hechos investigados no sean constitutivos de delito, y el informe inicial de la Fiscalía junto con el auto impugnado son buena muestra de tales argumentos. Sin embargo, no resulta diáfano y patente que no exista delito, única situación en la que procedería el sobreseimiento de las actuaciones. Deberá ser el órgano de enjuiciamiento, una vez practicada la prueba que aporten las partes, quien resuelva definitivamente la controversia, por lo que el proceso debe proseguir siendo improcedente el sobreseimiento de las actuaciones", señaló la Audiencia el pasado mes de febrero, según recuerda 'El Confidencial'.