Hacienda mantiene la vía penal contra Cristiano Cristiano Ronaldo, con las manos en la cabeza, durante un partido del Real Madrid. :: Vincent West. reuters Rechaza la oferta económica del futbolista, acusado de defraudar 14,7 millones de euros, para que se cierre su caso AMADOR GÓMEZ Martes, 20 marzo 2018, 00:06

madrid. La Agencia Tributaria mantendrá la vía penal contra Cristiano Ronaldo por un presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros cometido entre 2011 y 2014 en relación con los derechos de imagen del astro luso. Hacienda ha rechazado la oferta económica presentada hace unos meses por el futbolista portugués del Real Madrid, que no superaba los cinco millones de euros, cuando el fisco reclama a Cristiano Ronaldo el triple por cuatro delitos fiscales cometidos durante sus primeros años en el club blanco, al que llegó en 2009, procedente del Manchester United. La juez que lleva el caso deberá decidir ahora, tras las pruebas testificales del viernes, la apertura de un juicio oral contra Cristiano o el archivo de la investigación.

Cristiano Ronaldo se ha comprometido a pagar la cantidad que Hacienda considere oportuna siempre que la Agencia Tributaria abandone la vía penal y retire su petición de cárcel para el delantero. El proclamado mejor futbolista del mundo en 2016 y 2017 ha llegado a ofrecer a Hacienda un cheque en blanco con el objetivo de cerrar su caso y que no se reclame una pena de prisión, según anunció ayer el diario 'El Mundo', aunque dicha información ha sido desmentida por fuentes próximas a la investigación.

El jugador del Real Madrid y sus asesores insisten en que nunca tuvo intención de defraudar impuestos en España, como demuestra la regularización voluntaria de 2014 y que, por tanto, su caso no debería resolverse en un juzgado de instrucción, sino que tendría que sustanciarse por vía administrativa.

La juez deberá decidir, tras las pruebas testificales, la apertura de juicio oral o el archivo de la investigación

Hacienda, sin embargo, no tiene previsto abandonar la vía penal contra Cristiano Ronaldo, que según la Fiscalía se habría aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar a Hacienda las rentas generadas por los derechos de imagen, lo que supone un incumplimiento «voluntario» y «consciente» de sus obligaciones fiscales en España.

El último escrito de la Fiscalía refleja que, una vez escuchadas el pasado mes de diciembre las manifestaciones de las funcionarias de Hacienda que llevaron a cabo la inspección del jugador del Real Madrid, queda acreditado que las declaraciones de Renta y Patrimonio del futbolista luso son «mendaces». Es decir, que son engañosas, según el nuevo escrito al que ha tenido acceso el periódico perteneciente a la alianza de medios europeos que destapó que Cristiano utilizó un entramado societario en las Islas Vírgenes Británicas durante su etapa en el Manchester United para evadir impuestos.

El escrito de la Fiscalía «esgrime la sentencia del 'caso Messi' (condenado a 21 meses de cárcel y a una multa de 2,1 millones de euros por defraudar 4,1 millones), para considerar que deben estar imputados todos los asesores del futbolista en calidad de coautores de los delitos fiscales», según desvela el diario 'El Mundo'.

De dos a siete años de cárcel

El pasado 31 de julio, cuando Cristiano Ronaldo debió declarar ante la juez Mónica Gómez Ferrer que lleva su caso, el goleador portugués descargó la responsabilidad de su presunto fraude fiscal en sus asesores fiscales y recordó que nunca había tenido problemas tributarios en Portugal ni Inglaterra, los países en los que residió antes de trasladarse hace casi nueve años a España. «La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos. Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria, porque pienso que todos tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas. Yo confiaba en mis asesores», insistió entonces Cristiano Ronaldo.

«Cuando fiché por el Real Madrid, no creé una estructura especial para gestionar mis derechos de imagen, sino que mantuve la que los gestionaba cuando estaba en Inglaterra. Los abogados que me recomendó el Manchester United la crearon en 2004, mucho antes de que pensara venir a España. La estructura fue la que era usual en Inglaterra, fue comprobada por la Hacienda inglesa y ratificaron que era legal y legítima», aseguró hace casi ocho meses el delantero portugués, a quien se le imputa un supuesto fraude a Hacienda castigado con una pena de entre dos y siete años de cárcel.

El pasado jueves se anunció que la Abogacía del Estado, como representante de la Agencia Tributaria, ha llegado a reclamar ocho años de prisión para Xabi Alonso, exfutbolista del Real Madrid, por tres delitos fiscales cometidos en relación con sus derechos de imagen, al utilizar presuntamente una sociedad radicada en Madeira (Portugal) para defraudar 2,5 millones de euros a Hacienda.