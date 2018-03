«Mi futuro se decidirá antes del Mundial», asegura Griezmann El delantero francés del Atlético pretendido por el Barça quiere competir en Rusia «con la mente despejada» R. C. Jueves, 22 marzo 2018, 00:05

MADRId. Antoine Griezmann ha vuelto a tomar la palabra para hablar su futuro. Como casi siempre que se marcha con su selección, el delantero francés del Atlético de Madrid ha dejado claro que quiere acudir al Mundial de Rusia con todo decidido para que su rendimiento con los 'bleus' no se vea afectado por rumores o negociaciones.

«Mi futuro se decidirá antes del Mundial. Quiero ir a Rusia con la mente despejada. Creo que eso es lo que todo el mundo desea. No es tanto la cuestión de saber dónde jugaré, que puede ser algo aburrido, sino el hecho de que te llamen para preguntarte qué piensas de esto y de aquello y qué quieres», comenta Griezmann en una entrevista con 'L'Équipe'.

El futbolista francés pretendido por el Barcelona señala que ha hablado con su familia y que tiene claro que antes de la cita en Rusia su futuro estará claro: «Le he dicho a mi hermana que, me quede o no me quede, se tendrá que decidir antes (en referencia al Mundial)».

Además, Griezmann se ha referido al buen momento de forma que vive en la actualidad tras haber pasado una primera parte de la temporada complicada. «Después del verano pasado, entre mis declaraciones y sus repercusiones, fue difícil pensar sólo en fútbol y divertirme en el campo. Después, se produjo la expulsión contra el Girona y todo se ha acumulado. Sólo cuando estaba en la selección estaba tranquilo», reconoce el goleador rojiblanco.

Griezmann también ha destacado la aparición de Diego Costa en el Atlético como una de las claves de su recuperación: «Cuanto más avanzamos en la temporada, el entrenador me fue dando libertad en el juego. Luego, en enero, llegó Diego Costa, lo que me quitó mucho peso. Eso ayuda».

Diego Costa, de vuelta a la selección española tras nueve meses de ausencia, dejó un gran titular cuando se le preguntó desde la concentración en Las Rozas por Griezmann y por el futuro del francés: «Él sabe que es un jugador importante en el Atlético. Yo estaría encantado de que se quedara, pero cada uno quiere buscar lo mejor. Creo que se va a quedar. Él antes me llamaba para que fuera al Atlético. Ahora no me va a dejar solo», dijo.