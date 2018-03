Ezequiel condena a su exequipo con un gol que supuso la derrota del Rincón Un necesitado Jaén dio un paso adelante en el segundo tiempo y se llevó el triunfo en el Francisco Romero JUAN RAMÓN PADILLA Lunes, 19 marzo 2018, 00:49

El Jaén ganó en el Francisco Romero gracias a un gol de Ezequiel, cumpliéndose la tradición , aunque sea un defensa, de que los exjugadores del Rincón marquen cuando se enfrentan al que había sido su equipo en esta misma temporada. Fue un gol que daba la victoria a un equipo que visitaba por primera vez al cuadro axárquico y que llegaba muy necesitado, con la necesidad de recortar puntos con el cuarto de la tabla.

No fue superior el cuadro de La Victoria, pero se aprovechó del mal momento ofensivo que atraviesa el conjunto de Bravo, sólo un gol en los cuatro últimos partidos. Fue un encuentro con poco ritmo de juego, mucha presión y pocas llegadas claras. La primera la tuvo Javi López, pero encontró a un inspirado Arellano bajo el portal de los visitantes, y antes del descanso Ramón salvó bajo los palos, en una melé, el posible gol local. En el minuto 37, Pedro Beda lanzó cruzado un balón sobre el portal de Cuenca.

En el segundo tiempo dio un paso adelante el Jaén, y tuvo la fortuna del gol. Ezequiel, que no fue titular y entró por un Cervera lesionado, no se sabe si tiró o centró, porque fue raro el movimiento del balón, y sorprendió a Javi Cuenca. El exzaguero del Rincón, que no celebró el gol, logró su primera diana en la Liga y en el minuto 81 acarició el segundo tanto.

El Jaén tiró de experiencia y perdió tiempo para dormir el partido. La mejor ocasión malagueña la firmó Adal, pero no era el mediodía creativo ni de definición de los rojillos. El Rincón, con la permanencia en el bolsillo, espera mejorar y, sobre todo, en casa donde ya ha dejado escapar 25 puntos.