El TAD expedienta a Villar como paso previo a su inhabilitación Ángel Villar, escoltado por la Guardia Civil, tras su detención el pasado día 18. :: PIERRE-PHILIPPE MARCOU. AFP La directora general de la selección, María José Claramunt, también es imputada y citada a declarar por el escándalo de corrupción en la FEF AMADOR GÓMEZ Martes, 25 julio 2017, 01:01

MADRID. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) acordó ayer la apertura de un expediente disciplinario a Ángel Villar como paso obligado previo a la inhabilitación del presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), encarcelado desde el pasado día 20 junto a su hijo Gorka y el vicepresidente económico Juan Padrón. El trámite del expediente a Villar era indispensable para que el Consejo Superior de Deportes (CSD), cuya Comisión Directiva se reunirá en la tarde de hoy, suspenda de forma cautelar al dirigente vasco antes de proceder a su inhabilitación definitiva.

Mientras Ángel Villar se acerca ya al final de su largo mandato tras la esperada decisión del último tribunal español de justicia deportiva, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar hoy a varios altos cargos de la FEF implicados en el escándalo de corrupción del organismo que el eterno dirigente lidera desde hace 29 años. Entre los investigados en el marco de la llamada 'operación Soule' que deberán prestar declaración se encuentra la directora general de la selección, María José Claramunt, conocida como 'La Jefa' del equipo nacional e imputada también por el magistrado, según adelantó ayer el diario 'El País'. También podrían haber sido citados la actual secretaria general de la FEF, Esther Gascón, y el presidente de la territorial madrileña, Francisco Díez, que al igual que Claramunt aparecen en el auto del juez Pedraz.

María José Claramunt negoció varios partidos amistosos de la selección española de los que presuntamente se benefició Gorka Villar, además de diversos contratos de patrocinio y de venta de los derechos televisivos, mientras que Esther Gascón iba a ser despedida de la FEF con una indemnización cercana a los 200.000 euros y posteriormente contratada por 300.000 euros anuales, según han revelado las conversaciones telefónicas pinchadas por la Guardia Civil. En el caso de Francisco Díez, habría colaborado con Ángel Villar para conseguir el apoyo del fútbol sala de Madrid en las últimas elecciones a la presidencia de la FEF, en las que el dirigente ahora en prisión fue el único candidato tras la retirada de Jorge Pérez.

Precisamente, LaLiga, el organismo que preside Javier Tebas y que mostró su respaldo público a Jorge Pérez para intentar acabar con la era de Ángel Villar al frente de la FEF, decidió también ayer personarse como acusación particular en la 'operación Soule' y solicitar la intervención judicial de la entidad federativa. Tebas ya adelantó el pasado viernes la intención de LaLiga de personarse como acusación particular en el proceso abierto contra Villar. Además, el dirigente del organismo que agrupa a los clubes profesionales instó también a que se personen en la causa el CSD y los propios dirigentes federativos que se vean perjudicados. «Se ha abierto una ventana, pero hay que abrir muchas más a partir de ahora y depurar todas las responsabilidades», insistió Tebas, que subrayó que «Villar ya es historia». «Si no dimite, tiene ser inhabilitado por el CSD», organismo que a su juicio debe disolver la asamblea de la FEF que se celebrará mañana, «nombrar una comisión gestora y favorecer unas nuevas elecciones libres y transparentes».

Comisión gestora

«No pueden decidir la suspensión mientras no se incoe un expediente previo. El TAD ha valorado el auto del juez, que es extenso (44 páginas) y, además de en el ámbito penal, en el disciplinario hay méritos suficientes como para entender que se puede producir una infracción por parte de estas personas, y para acordar la apertura de expediente disciplinario», reconoció ayer el presidente del TAD, Enrique Arnaldo, en alusión a Ángel Villar, Gorka Villar y Juan Padrón. Antes de llevar a cabo la votación para expedientar por unanimidad al presidente de la FEF Andreu Camps decidió presentar su dimisión como miembro del TAD.

Para sustituir a Villar, acusado de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares, la FEF podría nombrar mañana una comisión gestora provisional encargada de convocar elecciones a la presidencia, que es el escenario deseado por el CSD. Sin embargo, el organismo gubernamental que preside José Ramón Lete también podría pasar a tutelar la FEF nombrando una gestora. Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León, elegido por Villar para ser su vicepresidente primero, pudiera llegar a encabezar dicha comisión, aunque también aparece en el auto del juez, por lo que vería frenada la posibilidad de asumir las funciones del dirigente bilbaíno.