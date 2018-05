Estévez: «La remontada está más cerca de lo que creemos» Fernando Estévez se dirige hacia el banquillo. :: julio rodríguez El entrenador del Marbella confía en superar los dos goles de renta contra el Celta B en el partido decisivo de mañana JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA. Sábado, 26 mayo 2018, 00:11

Si algo ha dejado muy claro Fernando Estévez desde que llegó a Marbella es que su discurso no es impostado. Piensa lo que dice y trasmite un mensaje del que está plenamente convencido. Con la fortaleza del mejor equipo como local de la Liga en el grupo IV, el técnico se ha encomendado al trabajo de sus jugadores, su rendimiento en casa y el respaldo de la afición. Pese al 2-0 encajado el pasado domingo en Vigo, el preparador de Capileira no siente que su equipo sea inferior al Celta B. «El domingo vamos a estar en condiciones de competir a un alto nivel y vamos a estar en la próxima eliminatoria».

La derrota con unos malos veinte minutos en Barreiro ha hecho reaccionar al grupo. “El equipo tiene una espinita clavada. Viendo el partido, objetivamente no merecimos tanta desventaja en el marcador. Creemos que la remontada es posible”. En la plantilla nadie quiere pensar en otra cosa que no sea una remontada histórica en un Municipal repleto mañana a partir de las 12.00 horas. «Estamos ante una gran oportunidad. La remontada está más cerca de lo que creemos. Ellos parten con esa ventaja, pero jugamos en casa donde somos un equipo fuerte y tenemos que ir con paciencia».

El reto de conseguir un resultado abultado para pasar ronda de ascenso a Segunda división, le vale un 3-0 y un 4-1 por ejemplo, no tiene que ir relacionado con una salida en tromba según el entrenador. «Tenemos 60 minutos para hacer el primer gol y a partir de ahí entramos de lleno en la eliminatoria. Por sensaciones en el partido de ida, a pesar del resultado, y tras analizar la semana, tenemos argumentos para plantear el partido y darle la vuelta a la eliminatoria». El factor anímico y el ambiental no inquietan a Fernando Estévez porque conoce la reacción de sus futbolistas en momentos de extrema exigencia como en las victorias como el Cartagena. «Ha habido un nivel de conexión muy bueno, tanto del que juega como del que no. Todos quiere poner su granito de arena para doblegar al Celta B», comentó.

El técnico remarcó que no caldeó el ambiente esta semana sino que habló del «orgullo herido» de sus futbolistas para porque «el Marbella merece seguir adelante por toda la temporada que ha hecho». No ha dudado en destacar el papel fundamental que se jugará también en el graderío. «Que la afición sea la que nos catapulte y quien meta el primer gol desde la grada. Necesitamos que la grada apriete y ruja para alentar a nuestros jugadores. Ojalá seamos 6.000 en el campo».