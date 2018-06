El enigma de la Supercopa a partido único

El lunes 18 de junio podría solucionarse cómo resolver la Supercopa de España 2018. Luis Rubiales planteó la posibilidad de que la Supercopa de España del mes de agosto, que disputará el Barcelona contra el Sevilla pese al doblete azulgrana, se juegue a partido único si todas las partes lo aceptan, aunque de no ser así su propuesta de fechas son el 12 y el 19 de agosto. «Hay una tremenda voluntad por parte de la FEF de llegar a un acuerdo. Nos hemos encontrado con un calendario que era el que era y en la Supercopa hay dos posibilidades, jugar a dos o a un partido, para lo que hay que hablar con la televisión que tiene los derechos, con el Barça, con el Sevilla y con LaLiga. Si todos ceden y se da lo haremos» tras «buscar un campo», pensando en las aficiones, aseguró. En caso de que no haya consenso, «la propuesta de la FEF es el 12 y el 19», explicó.

El domingo, en Villarreal, Rubiales confirmó que había sugerido a Javier Tebas la opción de que se disputase a un solo partido en campo neutral por los problemas de calendario del conjunto andaluz. Tebas, horas más tarde, enfrió esa posibilidad y quiso dejar claro que no tiene intención de cambiar el calendario y se ha remitido a las fechas previstas, el 5 y 12 de agosto, recordando el amistoso que el equipo culé juega el día 4 en San Francisco. «Hasta hoy creía que lo importante son las competiciones oficiales. La Liga es sagrada, no es un kleenex para cambiar las fechas. No vamos a cambiar nuestra competición, el mejor torneo del mundo. Seremos inamovibles. La solución no es aplazar dos partidos», dijo Tebas.

La propuesta de Rubiales era sólo para esta campaña, ya que en la FEF se quiere mantener que las dos aficiones puedan disfrutar del torneo en su estadio sin tener que desplazarse. El lío afecta tanto al Sevilla, que podría disputar la ida de la tercera eliminatoria que da acceso a la Europa League, como al Barcelona, que tiene cerrada su fecha para la pretemporada en suelo americano.