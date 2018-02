FÚTBOL-SALA El Elche sorprende al UMA Antequera en el Fernando Argüelles casi al final Tropiezo importante del cuadro malagueño, que comenzó con un 0-2 pero llegó a igualar la cita ANTONIO J. GUERRERO Sábado, 10 febrero 2018, 00:42

antequera. El UMA no pudo con el descaro de un sólido Elche en defensa, que aprovechó el contragolpe para sorprender a los locales y anotó dos goles en la primera mitad y un tercero al filo del final, lo que terminó por darle el triunfo frente a un cuadro local que no se rindió en ninguna fase del partido, que a punto estuvo de conseguir empatar con un gol de Conde en la recta final del encuentro, pero no fue suficiente. Es, además, su segundo tropiezo consecutivo.

Al inicio, cuando los aficionados todavía estaban situándose en sus asientos, Cárdenas consiguió adelantar a los visitantes. Los de Moli reaccionaron rápido. En el minuto 5, Juanra mandó a la cruceta un disparo a media altura, pero en el ecuador de la mitad Kiwi ponía el segundo gol en un despiste defensivo de los universitarios. Un testarazo de Miguel Fernández recortaba distancias antes del descanso. No fue hasta el final cuando se volvió a mover el marcador. Conde daba esperanzas a los locales con el 2-2, pero la alegría duró poco, porque en la siguiente jugada a la contra, Samu conseguía el 2-3 definitivo.