DIEGO COSTA, YA EN MADRID Y PREPARADO PARA PERDER PESO Sábado, 23 septiembre 2017, 00:14

«Ha tardado demasiado, pero todo ha tenido un final feliz, y ahora, a ver a los compañeros y a entrenarse». Diego Costa aterrizó ayer en el aeropuerto de Barajas procedente de Sao Paulo después del acuerdo al que llegaron el Atlético de Madrid y el Chelsea para su traspaso por un montante de 55 millones de euros más otros diez en objetivos. «He estado tres meses parado, entrenándome alguna cosa... No estoy tan mal como algunos dicen. El 'profe' (en alusión al preparador físico, Óscar Ortega) me va a poner fino. Me dan miedo sus entrenamientos, no la báscula», bromeó.