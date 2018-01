El derbi Torremolinos-El Palo se adelanta a esta tarde El Malagueño y el Antequera también juegan hoy, y mañana se disputa un interesante choque entre San Pedro y Vélez JOSÉ RIVAS MÁLAGA. Sábado, 13 enero 2018, 00:49

Torremolinos-El Palo

Cita interesante esta tarde en El Pozuelo. El equipo local conoce perfectamente la importancia de los puntos en juego y la categoría del rival. Cuenta con las bajas de Chiquero, Rivero y Zamorano, y está anunciado el posible debut de Serrano, así como el retorno de Amaya. El cuadro paleño viaja con la moral bien alta y dispuesto a obtener los puntos, que muy bien podría meterlo en zona de fase de ascenso. Podrían reaparecer el portero Reina y el defensa Ramírez.

San Pedro-Vélez

El San Pedro se encomienda al Municipal para salir del descenso. Se abrió la puerta a la esperanza con la victoria contra el Loja, pero la goleada encajada en Linares ha mermado la morala. El cuadro de Juan Carlos Camacho espera que en el derbi se igualen las fuerzas y puedan disputar el triunfo al conjunto axárquico. Los locales recuperan efectivos importantes: Álvaro, Joselito, Wyatt, Dani Cintrano y Antonio. Respeto máximo por el Vélez del ex del San Pedro Zule. Por su parte, el equipo veleño se presenta con la gran novedad del fichaje de Pepe Vergara, que deja El Palo y vuelve a vestirse de blanco. Precisamente refuerza el centro del campo, donde Lucas Cazorla tiene las bajas por sanción de García Márquez y Arturo.

Huétor Vega-Malagueño

Los momentos de buen juego y resultados que lo han situado como líder destacado hacen pensar que los de Manel Ruano regresarán con victoria de Las Viñas. Lo contrario sería una gran sorpresa. Se presumen algunos cambios, ya que jugadores como Clavería e ían Soler andan tocados y la próxima semana habrá dos partidos.

Villacarrillo-Rincón

El Rincón juega en Villacarrillo, penúltimo y que aún no ha ganado en casa (su único triunfo fue fuera y está casi descendido). No quiere Bravo que se relaje su equipo y busca seguir sumando victorias que lo tengan en la zona media-alta. No podrá contar con Miguelito, sancionado.

Melistar-Antequera

Partido a priori de trámite para el Antequera, pues la situación en la tabla de los melillenses no parece obstáculo. Aybar sólo cuenta con la baja del guardameta Buzo para un encuentro en el que es obligado ganar para no perder de vista los puestos de cabeza.